HAÏTI-CORRUPTION: Des conseillers présidentiels soupçonnés dans un scandale de pots de vin et de la vente des postes

Les membres du Conseil présidentiel de transition s’impliquent de plus en plus dans des scandales de corruption et de pots de vin qui émacient sérieusement l’image du CPT et menacent du coup leur existence. Selon une source digne de foi qui s’est confiée à LegitimeNews, les Conseillers présidentiels Louis Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel…

Les membres du Conseil présidentiel de transition s’impliquent de plus en plus dans des scandales de corruption et de pots de vin qui émacient sérieusement l’image du CPT et menacent du coup leur existence.

Selon une source digne de foi qui s’est confiée à LegitimeNews, les Conseillers présidentiels Louis Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertilaire auraient exigé un pactole de 40 millions de gourdes à l’actuel Directeur général de la SONAPI pour le maintenir en poste. L’ancien parlementaire, les représentants du parti EDE et de Pitit Dessalines au CPT auraient également demandé 100 millions de gourdes pour garder le président du Conseil de la Banque nationale de crédit(BNC) à son poste et un million de dollars pour l’actuelle Directrice générale de l’ONA.

Toujours d’après notre contact proche du CPT, c’est bien Fritznel Beauzile qui est sur le point de faire son comeback à la tête de la Banque Nationale de crédit après l’avoir laissée voilà déjà 17 ans. À quelle logique répond une telle nomination par une équipe qui avait pourtant toujours claironné une transition de rupture?

La BNC sous l’administration de Beauzile était au bord de la faillite. Il avait fallu l’arrivée aux commandes de cette banque commerciale d’Etat de Guyto Toussaint pour la restructurer et la faire devenir une banque compétitive.

Reste à savoir si le Président du CPT, Edgar Leblanc et le conseil des ministres présidé par Gary Conille ont délibérément, en plus de promouvoir l’incompétence et la médiocrité dans l’administration publique, choisi d’assurer longue vie à la corruption.