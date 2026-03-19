Fraude aux “Food Stamps” : un Américano-Haïtien plaide coupable après un détournement de 7 millions de dollars à Boston

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Arrêté par les autorités fédérales à Boston, Antonio Bonheur, 74 ans, citoyen américain d’origine haïtienne, a reconnu sa culpabilité dans une vaste affaire de fraude aux aides alimentaires, portant sur plusieurs millions de dollars.

Dans cette affaire révélée par le parquet fédéral, Antonio Bonheur a admis avoir détourné plus de 7 millions de dollars issus du programme d’aide alimentaire “Food Stamp”. Les faits, qui se sont étendus sur plusieurs années, ont mis en lumière un système frauduleux sophistiqué visant à exploiter les fonds publics destinés aux populations vulnérables. Selon les autorités judiciaires du Massachusetts, l’accusé risque jusqu’à 25 ans de prison. Toutefois, sa coopération avec les enquêteurs pourrait conduire à une réduction significative de sa peine, ont indiqué les procureurs.

Ce dossier relance le débat sur les mécanismes de contrôle des aides sociales aux États-Unis et la lutte contre les fraudes à grande échelle.