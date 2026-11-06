Explosions de drones à Cité Soleil : Mathias , chef de gang de Boston dans un état critique

La Police haïtienne et la Task Force ont foudroyé, dans la nuit du jeudi 5 novembre 2026, plusieurs foyers des gangs à Cité Soleil, à l’aide de drones kamikazes, lors d’une opération anti-gangs. Bilan : plusieurs bandits, membres du gang de la localité appelée « Boston », ont été emportés par des frappes de drones. Quant au nommé « Mathias », chef de file dudit gang, il se trouve dans un état critique, selon une source policière ayant participé à la coordination de l’opération nocturne.

LE FACTEUR HAÏTI, le 6 novembre 2026._ Au moins sept (7) drones kaminikazes ont été lancés, jeudi, en direction de plusieurs foyers de gangs de Cité Soleil.

Ces drones ont été largués au cours d’une opération anti-gangs menée par la PNH, appuyée par la Task Force.

Boston, localité contrôlée par le chef de gang « Mathias » ainsi connu, a été la cible des forces de sécurité.

Dans le viseur de la police et la Task Force , le gangster a été touché par un drone qui a terminé sa course dans le véhicule à bord duquel il roulait dans son fief.

Gravement blessé, l’état clinique du caïd de Boston inquiète, depuis jeudi soir, ses acolytes.

Contrairement au chef de gang qui, malgré les graves blessures qui lui on été infligées par les forces de l’ordre, est toujours, en vie, plusieurs de ses soldats, tout comme ceux de « Ti Gabriel », déployés en renfort à Boston, ont péri dans les frappes de drones, confirme une source policière à notre rédaction.

Elle nous fait part d’un silence de cimetière à Cité Soleil.

LE FACTEUR HAÏTI (LFH)