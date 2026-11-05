Budget électoral : 80,6 millions de dollars déjà versés sur les 120 millions prévus

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Le ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a apporté des précisions sur les ressources mobilisées pour le processus électoral, à la suite de la publication du calendrier révisé par le Conseil électoral provisoire (CEP). Selon les données communiquées par le ministère, 80 651 000 dollars américains ont déjà été versés au fonds conjoint destiné à soutenir l’organisation des élections, sur une enveloppe initiale de 120 millions de dollars.

Dans une note d’information publiée en novembre 2026, le MEF précise que le montant communiqué par le CEP avant la dernière révision du calendrier électoral s’élevait à 120 millions de dollars américains. Au 30 septembre 2026, les versements effectués au fonds conjoint, géré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), atteignaient 80 651 000 dollars. Le montant restant à mobiliser est donc estimé à 39 349 000 dollars.

Le ministère indique que cette somme est inscrite au budget de l’exercice fiscal 2026-2027 et que son décaissement se fera progressivement, en fonction des besoins liés à la mise en œuvre du processus électoral.

Par ailleurs, le MEF prévoit d’organiser prochainement une réunion de travail avec le CEP afin d’évaluer l’état d’exécution du budget électoral et d’examiner les éventuels ajustements rendus nécessaires par la révision du calendrier.

À travers cette démarche, le ministère réaffirme son engagement à accompagner le processus électoral, tout en soulignant l’importance d’une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques, en coordination avec les institutions concernées.

Giovanni D. BIEN-AIME