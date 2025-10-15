Crise en Haïti : le Secrétaire Général de l’OEA attendu à Port-au-Prince

Le Secrétaire Général de l’Organisation des Etats américains (OEA), Albert Ramdin est attendu à la fin du mois d’octobre à Port-au-Prince, dans le cadre d’une visite de travail avec les autorités Haïtiennes.

L’Organisation des Etats américains (OEA) demeure engagée dans le processus de résolution de la crise multidimensionnelle qui dégénère en Haïti. L’organisation hémisphérique propose souvent des alternatives notamment en ce qui concerne la situation politique dans la nation francophone des Caraïbes ainsi que l’insécurité persistante.

C’est dans ce contexte que le Secrétaire Général de l’Organisation, le Surinamais Albert Ramdin entend effectuer une visite de travail à la fin du mois à Port-au-Prince. L’objectif est de rencontrer les membres du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé ainsi que d’autres membres du gouvernement.

Selon plusieurs sources proches de l’organisation hémisphérique, M. Ramdin et les autorités haitiennes discuteront sur la crise sécuritaire qui perdure dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que dans certaines villes de province, l’organisation des élections libres, mais surtout le processus devant conduire à une fin paisible de cette transition politique.

La visite officielle du Secrétaire Général de l’OEA intervient dans un contexte où le Conseil de Sécurité des Nations Unies a approuvé la résolution 2793, proposée par les États-Unis et le Panama, qui autorise le déploiement d’une « Force de répression des gangs » en Haïti en remplacement à la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMS) en difficulté dans la nation francophone des Caraïbes.

À noter qu’au côté des États-Unis et des autorités haitiennes, l’organisation hémisphérique a favorisé le déploiement de cette force qui devrait constituer 5 500 policiers et militaires étrangers pour soutenir la Police Nationale d’Haïti (PNH) dans la lutte quotidienne contre l’insécurité.