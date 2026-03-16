Contradictions au sommet de la transition : le CEP prépare les élections tandis que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé voulait remanier l’institution

Radyo Tele Pwofondè Ayiti 16 March 2026

Le processus électoral continue de progresser malgré des tensions apparentes entre le pouvoir exécutif et l’administration électorale. Alors que le Conseil électoral provisoire (CEP) met en œuvre son calendrier électoral, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé voulait procéder à un remaniement de la composition de l’institution, une position qui suscite déjà des interrogations au sein de la classe politique et des observateurs.

Dans le cadre de la préparation des prochaines échéances électorales, le CEP avait lancé le 2 mars 2026 la période d’enregistrement des partis politiques. Cette phase s’est officiellement achevée le 12 mars, avec 320 partis et regroupements politiques ayant soumis leur dossier afin de participer aux compétitions électorales le 30 août prochain.

Selon les informations communiquées par l’institution électorale, la liste définitive des partis politiques agréés sera publiée le 26 mars 2026, une étape importante qui permettra de clarifier le paysage politique en vue de la suite du processus électoral.

Par ailleurs, le président du CEP a annoncé que le 13 avril 2026 marquera l’ouverture officielle de la période d’inscription des candidats. À partir de cette date, les partis politiques, les regroupements ainsi que les candidats indépendants pourront déposer leurs dossiers afin de prendre part aux prochaines élections.

Plusieurs sources indiquent que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé voulait un remaniement au sein du CEP, une initiative qui rencontrerait l’opposition d’une partie de la communauté internationale.