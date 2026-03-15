Arrestation de l’ancien député Arnel Bélizaire à Pétion-Ville

Munie d’un mandat d’amener, la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) a procédé, ce samedi 14 mars 2026 vers 16:45, à l’arrestation de l’ancien député Arnel Bélizaire à l’Hôtel Oasis, dans la commune de Pétion-Ville.

L’ancien parlementaire a été interpellé lors d’une opération menée par des agents de la police judiciaire.

À titre de rappel, Arnel Belizaire était recherché par la police pour financement du terrorisme, attentat et complot contre la sûreté interne de l’Etat et association de malfaiteurs

Dave Bélizaire – Vant Bèf Info