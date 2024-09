Comment la Conspiration de Garry Conille pour éliminer le CPT a Débuté avec le Faux Scandale de la BNC

L’Assemblée générale des Nations Unies a été planifiée par la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuy, pour être entièrement centrée sur son véritable patron, Garry Conille, ignorant complètement le fait que la présidence est à la tête de la diplomatie. Garry et son équipe ont ainsi conspiré pour s’assurer toutes les réunions importantes et les bilatérales, éclipsant complètement le Président Edgard Leblanc Fils, qui devrait être le chef diplomatique et politique de la délégation haïtienne. En réalité, le Président n’avait qu’un discours et une réunion avec António Guterres. New York a été orchestré autour de celui qui se veut la superstar de la République, Garry Conille, qui avait déjà comploté pour rafler toutes les bilatérales.

Avec le fiasco qui se déroule lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, on ne peut s’empêcher de se demander si Garry Conille n’aurait pas eu peur d’agir avec autant de désinvolture s’il n’avait pas dûment affaibli le CPT avec ses matraquages. Dans une présidence forte et unie, le PM serait immédiatement remplacé, le ministre MAEC limogé, et notre représentant à l’ONU écarté. Les manigances politiques battent leur plein, et les rumeurs ne cessent de circuler. À première vue, ces décisions semblent tout sauf fortuites. Alors que le pays se prépare pour des rencontres cruciales, un véritable jeu d’échecs se joue en coulisses.

Garry Conille s’avère être pire qu’Ariel Henry dans sa mégalomanie et son obsession psychopathe de détruire le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) afin de rester le monarque de la République d’Haïti. Voilà pourquoi son équipe et lui ont utilisé Raoul Pierre-Louis pour créer ce faux “scandale” de la BNC, pour affaiblir le CPT de jour en jour jusqu’à son élimination.

Actuellement, Garry Conille dirige au moins cinq portefeuilles ministériels en plus de la Primature. À lui seul, ses fonds pour l’intelligence sont ainsi répartis : 45 millions pour la Primature, 15 millions pour le ministère de la Justice, 6 millions pour le MICT, et 10 millions pour les Affaires Étrangères. Il contrôle un budget de près de 80 millions de gourdes disponibles chaque mois, qui devraient être dédiés à des fonds d’intelligence. Avec ces moyens à sa disposition, il a la capacité de corrompre des individus et des médias pour faire avancer ses intérêts.

Et le coup de grâce ? Ce même camp pourrait bientôt dire au Président Edgard Leblanc Fils, que son voyage n’a pas été autorisé à cause des 3 CPs qu’on lui dira qu’il devra publiquement abandonner. Oh oui, on lui chuchotera à l’oreille que “le Blanc” a dit… Cette soi-disant affaire de la BNC, montée de toutes pièces par les “poisons violents” de la République en association avec l’équipe du PM Garry Conille, est une manœuvre sûre pour continuer à affaiblir encore davantage le CPT et l’éliminer, alors que les alliances se reforment et les lignes se tracent.

La tempête politique s’annonce, et chaque mouvement est surveillé de près. Les protagonistes de cette saga sont prêts à tout pour prendre l’avantage, et Haïti pourrait bien être le théâtre de bouleversements inattendus. Quelles seront les conséquences de ces manœuvres ? Restez à l’écoute, car le scénario ne fait que commencer.

VERITESOUTANBOU