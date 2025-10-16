Certains membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP) ont fourni les détails du calendrier électoral précipité

3 au 7 Novembre 2025

Inscription des partis politiques

10 Novembre 2025

Publication de la liste des partis politiques agréés

12 au 17 Novembre 2025

Inscription des candidats

19 et 20 Novembre 2025

Période de contestation des candidats

22 Novembre 2025

Publication de la liste des candidats retenus

24 Novembre 2025 au 6 Décembre 2025

Lancement du processus / Période de campagne électorale

● 1er jour du scrutin: Dimanche 7 Décembre 2025

– 1er tour de la Présidentielle

– 1er tour des Législatives

Dimanche 21 Décembre 2025

Publication des résultats partiels du 1er tour

22 et 23 Décembre 2025

Période de contestation des résultats partiels

27 Décembre 2025

Publication des résultats définitifs du 1er tour

3 au 17 Janvier 2026

Période de campagne électorale du second tour

● 2e jour de scrutin :

Dimanche 18 Janvier 2026

-2nd tour des élections présidentielles et législatives

-élections locales

Dimanche 25 Janvier 2026

Publication des résultats partiels du 2nd tour

26 au 28 Janvier 2026

Période de contestation des résultats du 2nd tour

31 Janvier 2026

Publication des résultats définitifs du 2nd tour des élections

● 7 Février 2026

Investiture du nouveau président de la République D’HAÏTI

à Villa d’Accueil ou Palais National

_ Source: CEP HAÏTI

_ Média: Jean-Élie ALCIDE