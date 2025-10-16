Certains membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP) ont fourni les détails du calendrier électoral précipité

3 au 7 Novembre 2025
Inscription des partis politiques
10 Novembre 2025
Publication de la liste des partis politiques agréés
12 au 17 Novembre 2025
Inscription des candidats
19 et 20 Novembre 2025
Période de contestation des candidats
22 Novembre 2025
Publication de la liste des candidats retenus
24 Novembre 2025 au 6 Décembre 2025
Lancement du processus / Période de campagne électorale
● 1er jour du scrutin: Dimanche 7 Décembre 2025
– 1er tour de la Présidentielle
– 1er tour des Législatives
Dimanche 21 Décembre 2025
Publication des résultats partiels du 1er tour
22 et 23 Décembre 2025
Période de contestation des résultats partiels
27 Décembre 2025
Publication des résultats définitifs du 1er tour
3 au 17 Janvier 2026
Période de campagne électorale du second tour
● 2e jour de scrutin :
Dimanche 18 Janvier 2026
-2nd tour des élections présidentielles et législatives
-élections locales
Dimanche 25 Janvier 2026
Publication des résultats partiels du 2nd tour
26 au 28 Janvier 2026
Période de contestation des résultats du 2nd tour
31 Janvier 2026
Publication des résultats définitifs du 2nd tour des élections
● 7 Février 2026
Investiture du nouveau président de la République D’HAÏTI
à Villa d’Accueil ou Palais National
_ Source: CEP HAÏTI
_ Média: Jean-Élie ALCIDE