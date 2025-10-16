 Posted in Elections, FRENCH/CREOLE Articles

Certains membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP) ont fourni les détails du calendrier électoral précipité

   October 16, 2025
▪

 3 au 7 Novembre 2025 
Inscription des partis politiques

▪

10 Novembre 2025 
Publication de la liste des partis politiques agréés 

▪

12  au 17 Novembre 2025 
Inscription des candidats 

▪

 19 et 20 Novembre 2025 
Période de contestation des candidats 

▪

 22 Novembre 2025 
Publication de la liste des candidats retenus 

▪

 24 Novembre 2025 au 6 Décembre 2025
Lancement du processus /  Période de campagne électorale 

● 1er jour du scrutin: Dimanche  7 Décembre 2025 
– 1er tour de la Présidentielle
– 1er tour des Législatives

▪

 Dimanche 21 Décembre 2025 
Publication des résultats partiels du 1er tour

▪

22 et 23 Décembre 2025 
Période de contestation des résultats partiels 

▪

 27 Décembre 2025 
Publication des résultats définitifs du 1er tour

▪

3 au 17 Janvier 2026 
Période de campagne électorale du second tour 

● 2e jour de scrutin :
Dimanche 18 Janvier 2026 
-2nd tour des élections présidentielles et législatives
-élections locales 

▪

Dimanche 25 Janvier 2026 
Publication des résultats partiels du 2nd tour 

▪

26 au 28 Janvier 2026 
Période de contestation des résultats du 2nd tour 

31 Janvier 2026 
Publication des résultats définitifs du 2nd tour des élections 

● 7 Février 2026 
Investiture du nouveau président de la République D’HAÏTI 

🇭🇹

 à Villa d’Accueil ou Palais National 

_ Source: CEP HAÏTI 
_ Média: Jean-Élie ALCIDE

