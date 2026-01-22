Au CPT, Saint-Cyr prône la continuité face aux risques de rupture

.PRESSE LIBRE – Haïti news

La transition haïtienne entre dans une zone de turbulences. À quelques semaines d’échéances politiques majeures, le président du Conseil Présidentiel de Transition, Laurent Saint-Cyr, a adressé une mise en garde ferme à ses collègues : toute décision précipitée pourrait faire basculer le pays dans une nouvelle crise institutionnelle.

Dans son message, le chef du CPT insiste sur la fragilité du moment. Il rappelle que la transition appartient d’abord au peuple haïtien et qu’elle doit rester orientée vers trois priorités non négociables : la sécurité, les élections et la relance. Pour lui, rompre l’équilibre actuel sans un consensus large reviendrait à compromettre l’intérêt national.

Saint-Cyr souligne que les consultations politiques engagées ces derniers jours demeurent incomplètes. Selon lui, elles ne reflètent pas encore la diversité réelle des forces du pays et ne sauraient, en l’état, justifier des décisions lourdes de conséquences pour l’avenir institutionnel.

Le président du CPT met également en avant les avancées enregistrées sur le terrain sécuritaire, fruit d’efforts conjoints entre les autorités haïtiennes et leurs partenaires internationaux. Il redoute qu’une crise interne n’anéantisse ces progrès et n’isole davantage le pays.

En appelant à la retenue, Laurent Saint-Cyr se pose en garant de la stabilité. Son message est clair : la transition ne peut se permettre ni calculs à courte vue, ni ruptures brutales. Dans une Haïti déjà éprouvée, chaque faux pas politique peut avoir le coût d’une rechute nationale.