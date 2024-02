ASSEZ C’EST ASSEZ – IL EST TEMPS POUR PM HENRY DE PARTIR !!

MEMBRES DE LA RÉVOLTE DU SECTEUR PRIVÉ HAÏTIEN (MESPHAR)

Nous, citoyens haïtiens et membres du secteur privé, nous sommes révoltés

– désireux de voir une Haïti régénérée, capable de choisir souverainement sa propre voie vers le développement souhaité, permettant ainsi à tous ses enfants, comme par le passé, de vivre dans la paix et l’harmonie nécessaires à toute prospérité

– révolté par les crimes atroces d’une cruauté sans précédent commis par des bandes armées à tous les niveaux de la société, particulièrement les catégories les plus faibles de la population sous le regard impassible voire complice du gouvernement de fait dirigé par le Premier ministre de fait Ariel Henry depuis trente- un (31) mois désormais au mépris de toutes les lois de la République

– consterné par les cris de détresse de nos sœurs et frères de ces catégories délaissées de la population et l’inaction de ce gouvernement néo-faciste qui, au lieu de se précipiter au secours de cette population en plein désarroi, est en train d’étouffer à travers une police nationale servile forcer toute tentative de cette population meurtrie d’organiser des manifestations pacifiques pour revendiquer son droit à la vie mais œuvre plutôt à l’arrivée d’une force d’occupation étrangère toujours attendue depuis plus d’un an

– alarmé par cette descente aux enfers que vit notre pays et qui pousse une grande partie de la population, ceux qui sont encore en vie bien sûr, à chercher un autre pays d’accueil, chose encore difficile, pour y émigrer

– indigné par l’attitude complaisante, voire complice, d’autres membres du secteur privé haïtien à l’égard du gouvernement d’Ariel Henry qui ne fait rien pour freiner le massacre de la population innocente jusqu’à ce qu’elle soit elle aussi massacrée un jour à son tour,

Nous avons toujours désapprouvé et, d’ailleurs, nous désapprouvons aujourd’hui plus que jamais, cette vision égoïste et manichéenne de ces autres acteurs du secteur privé, représentants du secteur patronal notamment et affiliés aux institutions suivantes :

ADIH

CCIO/CCIH

AMCHAM

CCIHC

CFHCI

APB

ASSOCIATION TOURISTIQUE

SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE

ect….qui, à l’instigation des Ambassades étrangères établies en Haïti à travers leur union communément appelé Core Group qui ont mis en place ce gouvernement sanguinaire, insensible aux dures souffrances de cette population martyrisée, suite au crapuleux assassinat du Feu Président Jovenel Moïse, ne pense constamment qu’à faire plus de profit au lieu de soutenir cette population en grande difficulté, mais néanmoins source de sa richesse et de son bonheur.

Face à cet état de fait bouleversant où notre cher pays se dégrade chaque jour davantage et où nos concitoyens sont la proie incessante de ces loups démoniaques assoiffés de sang et avides de chair humaine, Nous, MEMBRES DU SECTEUR PRIVÉ HAÏTIEN DE LA RÉVOLTE (MESPHAR), urgemment exiger, aux autres membres des associations patronales représentés à travers les institutions citées ci-dessus, de retirer tout leur soutien accordé au gouvernement machiavélique et sans mandat d’Ariel Henry à travers des actions concrètes telles que :

A) Le rappel immédiat de leur représentant au Haut Conseil de Transition (HCT) en la personne de M. Laurent Saint-Cyr

B) Accorder un délai n’excédant pas quatre (4) jours, soit jusqu’au 29 février 2024, au Premier ministre de facto Ariel Henry et à son gouvernement pour démissionner des fonctions de l’État, faute de quoi toutes les industries, maisons de commerce et banques privées devront fermer leurs portes à partir du 1er mars 2024, jusqu’au départ de ce gouvernement de facto

C) Entamer des discussions sérieuses durant cette période avec les secteurs politiques, religieux, socioprofessionnels, les groupes organisés de la société civile et toutes les forces vives de la Nation afin de doter le pays d’un nouveau gouvernement responsable formé de personnes honnêtes et compétentes qui aura pour tâche de pacifier rapidement le pays et de mettre en place un CEP crédible qui devra organiser des élections à tous les niveaux afin de reconstituer les institutions souveraines de la République.

D) Toute autre mesure jugée nécessaire pour le bien du Peuple haïtien

ACTA NON VERBA!

Fait à Port-au-Prince le dimanche 25 février 2024

Pour MESPHAR

Roméo Halloun