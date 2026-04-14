Assassinat de Jovenel Moïse : Rodolph Jaar révèle le niveau de son implicationDernières nouvelles d’Haïti 

L’homme d’affaires haïtien Rodolph Jaar a livré des révélations troublantes lors de sa comparution devant le tribunal dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du président Jovenel Moïse. Condamné à la prison à vie pour son implication dans ce complot, il a détaillé le rôle qu’il affirme avoir joué dans le financement de l’opération.

Selon son témoignage, il a déboursé un total de 150 000 dollars américains. Cette somme aurait été répartie entre plusieurs acteurs : 80 000 dollars destinés à l’USGPN, 30 000 aux membres du groupe Cat Team, et 10 000 dollars remis à Joseph Félix Badio. Il soutient toutefois ne pas avoir été informé, au départ, de la véritable nature de la mission.

D’après ses déclarations, ce n’est que le 6 juillet 2021 que James Solages lui aurait révélé qu’il s’agissait d’une opération visant à assassiner le chef de l’État, prétendument sous couvert d’une mission de la CIA.

Après avoir fui Haïti en décembre 2021, Jaar affirme s’être rendu volontairement au Federal Bureau of Investigation en République dominicaine, déclarant avoir rencontré les autorités américaines à 25 reprises, selon le Miami Herald.

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