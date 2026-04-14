7 personnes arrêtées, après le drame de la Citadelle Henri Christophe

Haïti standard, le 13 avril 2026.-

Deux (2) jours après le drame survenu à la Citadelle Henri Christophe, dans la commune de Milot (département du Nord), le Service départemental de la police judiciaire (SDPJ) a procédé, le 13 avril 2026, à l’arrestation de sept (7) personnes dont deux (2) employés de l’Institut de sauvegarde du patrimoinr national (ISPAN).

Il s’agit de cinq (5) agents de la police municipale de Milot identifiés sous les noms de :

– John Coxlee dit Myson ;

– Genove Octavien ;

– Altidor Arly ;

– Louis Max Andy ;

– Cesaire Wilber Billy.

Affectés dans le département du Nord, les deux (2) employés de l’ISPAN placés également en garde à vue sont :

– Wilfrid Cesar ;

– Valmyr Techlin.

Après ces premières vagues d’arrestation, des voix s’élèvent pour demander à quand l’arrestation et/ou la révocation de certains responsables liés à la gestion de ce patrimoine historique.

Vue partielle de la Citadelle Laferrière (photo internet)

Aussi, faut-il rappeler qu’une trentaine de personnes sont mortes, le 11 avril 2026, en marge d’une journée récréative organisée à la Citadelle Henri. Environ deux (2) jours après le drame, les autorités sont incapables de faire la lumière sur ce drame.

HS/Haïti standard