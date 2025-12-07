Après 10 ans de silence, Laurent Lamothe vide son sac sur son alliance avec Michel Martelly

L’ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamothe a publié, ce samedi 6 décembre 2025, une déclaration remarquée sur les réseaux sociaux notamment sur son compte Instagram, affirmant de manière catégorique que toute relation personnelle ou politique avec l’ex-président Michel Martelly appartient désormais au passé. Dans ce message direct, l’ex-chef de gouvernement revient sur une rupture qu’il dit totale, définitive et irréversible depuis juillet 2021.

CP : France Antilles

Port-au-Prince, le 6 septembre 2025.- Laurent Lamothe réagissait à une remarque d’une passante haïtienne lui ayant rappelé qu’il formait « une belle équipe » avec Michel Martelly. Une perception qu’il a souhaité corriger immédiatement : « Cette époque est révolue depuis longtemps », écrit-il. Selon lui, la séparation aurait commencé dès 2014, à la fin de son passage à la Primature et au ministère des Affaires Étrangères et des Cultes (MAEC).

L’ancien locataire de la Primature affirme que le point de non-retour a été atteint le 9 juillet 2021, au lendemain de l’assassinat du président Jovenel Moïse. « À partir de là : plus d’équipe, plus de lien. La page était tournée sans retour possible », insiste-t-il. L’ancien Chancelier haïtien a évoqué par ailleurs des années de loyauté qu’il estime avoir offertes peut-être trop, avant de dénoncer l’absence de réciprocité, « l’ingratitude et la manipulation qu’il attribue désormais au fonctionnement politique de son ancien allié.

Dans sa prise de position, Laurent Lamothe va plus loin en présentant ses excuses publiques pour avoir soutenu Michel Martelly lorsqu’il était président. Avec le recul, considère-t-il, ce soutien fut la plus grande erreur de sa carrière politique.

Cette déclaration tranche avec le discours habituellement mesuré de l’ex-Premier ministre et intervient dans un contexte où les anciens responsables de l’ère Martelly sont de plus en plus interpellés sur leur rôle dans la crise persistante que traverse le pays actuellement notamment la violence armée, la gangstérisation, la déstabilisation du pays entre autres.

Cette prise de distance de Laurent Lamothe intervient aussi alors que lui-même, aux côtés de l’ancien président Michel Martelly, figure depuis novembre 2022 sur la liste des personnalités haïtiennes sanctionnées par le Canada. Ottawa les accuse d’avoir facilité et protégé les activités de gangs armés, notamment à travers le blanchiment d’argent et divers actes de corruption, selon un communiqué du ministère canadien des Affaires étrangères. Ces sanctions entraînent l’interdiction de toute transaction financière avec eux et le gel de leurs avoirs sur le territoire canadien.

À rappeler qu’á la fin de 2022, Laurent Lamothe avait déposé une plainte par devant la justice canadienne contre le ministère des affaires étrangères canadienne pour des accusations infondées contre sa personne, cependant selon des informations de sources sûres jusqu’à présent ce dossier est toujours devant la justice.

Le Département d’État des États-Unis a également pris des sanctions en juin 2023, contre l’ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamothe. Washington l’accuse d’avoir détourné, durant l’exercice de ses fonctions, au moins 60 millions de dollars issus du fonds PetroCaribe, un programme destiné au financement d’investissements publics et à la protection sociale. Selon les autorités américaines, ces ressources auraient été utilisées à des fins privées, en violation des principes de gouvernance et de transparence imposés aux gestionnaires du programme.

Mederson Alcindor

Vant Bèf Info (VBI)