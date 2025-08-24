À la place d’un simple remaniement, le président du CPT, Laurent Saint-Cyr, opte pour un changement total du gouvernement dirigé par Alix Didier Fils-Aimé

https://infopressehaiti.com/

Après plus de neuf mois à la tête de la Primature sans résultat concret, le chef du gouvernement semble au bord du gouffre. Bien qu’il ait su résister aux manœuvres de Fritz Alphonse Jean, allant jusqu’à limoger l’ancien DGPNH Rameau Normil, cette victoire politique reste sans impact significatif. Il a peut-être gagné une bataille, mais la guerre, elle, est loin d’être remportée. Les défis restent intacts, et les problèmes qui rongent la nation s’intensifient.

Selon de nombreux observateurs, Alix Didier Fils-Aimé risque de s’inscrire dans l’histoire comme l’un des Premiers ministres les plus inefficaces de la dernière décennie, avec un bilan que certains qualifient de 0/10 au regard des objectifs fixés par le CPT. La situation sécuritaire du pays s’est nettement détériorée, le Conseil électoral reste sans cadre clair, et le référendum annoncé devient de plus en plus improbable.

À cela s’ajoutent deux récents événements qui ont choqué l’opinion : le cadavre d’un jeune écolier retrouvé cette semaine, et l’affaire du drone confisqué dans une base du SWAT, impliquant directement le Premier ministre. Ces faits renforcent les arguments de ceux qui, autour du président Saint-Cyr, plaident pour un changement radical à la tête du CSPN. Le nouveau président semble d’ailleurs peu disposé à assumer le lourd passif d’un chef de gouvernement désavoué, y compris par une partie du secteur privé.

À ce stade, si Alix Didier Fils-Aimé ne prend pas rapidement des mesures fortes remaniement ministériel, redéfinition de l’agenda sécuritaire, ou réorientation stratégique, ce week-end pourrait marquer la fin de son passage à la Primature. Pris entre l’enclume et le marteau, il affronte une semaine décisive, sous haute tension politique.