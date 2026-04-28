Yves Rousseau – QUI A TUÉ MALARY.? DATE : 24 Avril 2026

QUI A TUÉ MALARY.?

DATE : 24 Avril 2026

De toute façon en Haïti, on tue. Jamais la menotte au bras du criminel.

Toujours l’enquête se poursuit.. On prétend que ce sont les hommes du coup d’ État. Rien n’ empêche.

Par contre, le jour du crime, Ministre, sa sécurité était absente . Pourquoi ?

De plus, bruit courait Préval, divorcé de sa femme, Malary avait la prétention de le remplacer. Zen.

Autres faits à ne pas sous estimer

Malary Ministre du gouvernement Robert Malval, rencontre secrète avec le chef de la Police anti-Aristide au cours d’ une nuit, alors qu’ il était Ministre du Cabinet soutenu par Aristide à l’étranger en instance de retour.

À ajouter, de source certaine, Préval de l’ exil USA s’ était vu en Dominicanie avant et le jour même du crime. Pourquoi ? Le Sénateur Joseph de sa ville natale a été le voir. Autant d’ indices pour mettre sur la piste. Le bruit courait (Rumeur), le commando qui l’aurait abattu a été en Dominicanie après le crime. Ce qui est révélateur, le nom de Malary s’est vu utilisé, le petit aéroport porte son nom : Aéroport Malary. Pourquoi et quel rapport.? Malary fut un homme de droit. Tour détourner, le criminel peut tout faire, habitude courante chez nous. Tel que Lycée Izméry, Père JEAN MARY VINCENT. toujours quel rapport.