Un budget de 250 millions de dollars proposé pour les élections générales de 2026

Le processus électoral haïtien franchit une étape décisive, mais coûteuse. Selon des informations exclusives relayées par Le Nouvelliste, le Conseil Électoral Provisoire (CEP) a officiellement soumis une proposition budgétaire de 250 millions de dollars américains pour l’organisation des prochaines élections générales dans le pays.

Un budget de 250 millions USD : Les détails de la proposition du CEP

Ce montant, jugé astronomique par certains observateurs, est justifié par l’ampleur du chantier démocratique à venir. Le financement de 250 millions de dollars vise à couvrir l’intégralité du cycle électoral, incluant les scrutins présidentiel, législatifs et locaux.

Selon les sources citées par le quotidien, cette enveloppe budgétaire est nécessaire pour répondre aux défis logistiques colossaux, notamment dans les zones reculées du territoire national.

Sécurité et logistique : Les piliers du coût des élections en Haïti

Pourquoi un tel montant ? La réponse réside dans le contexte sécuritaire et technique actuel d’Haïti :

Sécurisation du vote : Une part importante du budget sera allouée à la protection des centres de vote et des électeurs.

Technologie électorale : Modernisation du système de comptage et sécurisation des données pour éviter les fraudes.

Personnel électoral : Recrutement et formation de milliers de contractuels à travers les dix départements géographiques.

Infrastructures : Réhabilitation des bâtiments et logistique aérienne pour le transport des bulletins.

Le rôle du Conseil Présidentiel de Transition et des bailleurs internationaux

Le succès de ce projet dépendra de la capacité du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) et du gouvernement à mobiliser ces fonds. Avec une économie nationale sous pression, le regard se tourne vers la communauté internationale et les partenaires traditionnels comme l’ONU et l’OEA.

L’approbation de ce budget de 250 millions de dollars par l’exécutif sera le signal fort que le pays s’engage réellement vers un retour à l

Conclusion : Un investissement pour la stabilité politique

Bien que la somme de 250 millions de dollars puisse paraître élevée, elle représente, selon les partisans du CEP, le prix de la stabilité et de la souveraineté retrouvée. Le débat est désormais lancé entre les acteurs politiques et la société civile sur la transparence de l’utilisation de ces fonds.

’ordre constitutionnel d’ici la fin de l’année 2026.