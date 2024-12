ULCC : 50 rapports sur des cas de corruption financière et 120 requêtes de déclaration de patrimoine sous la direction de Hans Joseph

Sous la direction de Hans Joseph, Directeur Général de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), l’institution a franchi un cap décisif dans la lutte contre la corruption et la gestion opaque des finances publiques en Haïti. En quatre années de gestion, l’ULCC a produit 50 rapports d’enquête détaillant des irrégularités financières et des pratiques de corruption au sein de l’administration publique. Par ailleurs, plus de 120 requêtes ont été transmises à la justice pour défaut de déclaration de patrimoine, selon une annonce faite par M. Joseph sur son compte X.

Port-au-Prince, le 28 décembre 2024 : Ce bilan représente une avancée majeure dans les efforts de l’ULCC pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans l’administration publique haïtienne. Le défaut de déclaration de patrimoine, qui demeure un problème systémique au sein de la fonction publique, constitue l’un des piliers de l’impunité en Haïti. Ces requêtes, adressées à la justice, visent à renforcer l’obligation de régularisation de cette pratique, qui est à la fois un droit des citoyens et un outil essentiel pour prévenir le blanchiment d’argent et d’autres formes de corruption.

L’envoi de ces rapports et requêtes aux autorités judiciaires offre une occasion unique de restaurer l’ordre dans la gestion des affaires publiques. Grâce aux preuves concrètes et documentées fournies par l’ULCC, les institutions judiciaires ont désormais l’opportunité de traiter ces dossiers avec la diligence requise.

Le travail accompli par Hans Joseph et son équipe a également contribué à renforcer la crédibilité de l’ULCC. L’institution a su améliorer sa coordination avec les autres acteurs clés de la lutte contre la corruption, notamment les forces de l’ordre et les procureurs. Toutefois, pour que cet élan aboutisse à des changements durables, le système judiciaire haïtien doit surmonter les défis structurels qui freinent encore une justice rapide et équitable.

Le nombre élevé de rapports d’enquête et de requêtes reflète non seulement l’engagement de l’ULCC, mais aussi une volonté nationale de rompre avec l’impunité. Si cet effort se poursuit et que les responsables de la corruption sont effectivement jugés et sanctionnés, Haïti pourrait entrer dans une nouvelle ère de gouvernance responsable et transparente.

Judelor Louis Charles

Vant Bèf Info (VBI)