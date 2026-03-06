Trump Administration: Towards a restriction of money transfers from Haitians to Haiti?

Le Département de la Sécurité Intérieure (DHS), sous l’administration de Donald Trump, examine actuellement des mesures visant à limiter les transferts de fonds envoyés par les Haïtiens récemment installés aux États-Unis vers leur pays d’origine.

Quel est l’impact de cette mesure pour la diaspora ?

Les transferts d’argent, souvent appelés remises de fonds (ou remittances), constituent le pilier de l’économie haïtienne. Pour de nombreuses familles restées sur l’île, cet argent représente une source de survie essentielle pour couvrir les frais de santé, d’éducation et de nourriture.

L’administration Trump justifie cette approche par une volonté de renforcer les contrôles financiers et d’inciter à une intégration économique locale plus stricte pour les nouveaux arrivants.

Ce qu’il faut retenir :

Organisme concerné : Le DHS (Department of Homeland Security).

Cible : Les Haïtiens arrivés récemment sur le territoire américain (notamment via les programmes de libération conditionnelle ou TPS).

Objectif : Limiter le flux de capitaux sortants vers Haïti.