SUPPORT THE CONTINUED PARTICIPATION OF SALVADORAN SECURITY FORCES IN HAITI?

THE VOICE OF THE HAITIAN PEOPLE MUST BE HEARD!

Should Haiti Continue to Accept President Nayib Bukele’s Salvadoran Security Assistance to Help Fight Armed Gangs?

THE HAITIAN PEOPLE DESERVE A SAY IN THEIR COUNTRY’S FUTURE!

Haiti is facing a devastating security crisis. For the past 10 years, armed gangs have terrorized communities, killed thousands of people, and displaced countless families who are now living in unbearable conditions. Today, these gangs continue to disrupt businesses, destroy livelihoods, and put the lives of innocent citizens at risk, while the Haitian Government has failed to deliver concrete and effective solutions to this ongoing crisis.

As Haitians, both at home and abroad, we believe that before the international community makes yet another decision about OUR FUTURE, WE, THE PEOPLE OF HAITI, wherever we may be in the world, deserve the opportunity to express our opinions and have our voices heard regarding possible solutions to this crisis.

One proposal that deserves serious public discussion is whether Haiti should continue accepting assistance from El Salvador, under the leadership of President Nayib Bukele, including the participation of Salvadoran security forces already operating in Haiti to help combat armed gangs and restore security throughout the country.

In just a few weeks, President Bukele’s approach has reignited the debate over how to confront Haiti’s gang crisis, raising serious questions about why the Haitian Government, national security forces, international security forces, and foreign mercenaries have failed to achieve lasting results over the past several years.

The Haitian people deserve answers, accountability, and concrete results—not more empty promises while innocent lives continue to be lost, families are torn apart, and an entire nation remains trapped in fear and insecurity.

WE WANT TO HEAR FROM YOU!

THE QUESTION:

Do you support or oppose the continued participation of President Nayib Bukele’s Salvadoran security forces in Haiti to help combat armed gangs and restore security?

MAKE YOUR POSITION COUNT:

IF YOU SUPPORT THE CONTINUED PARTICIPATION OF SALVADORAN SECURITY FORCES IN HAITI TO HELP FIGHT ARMED GANGS AND RESTORE SECURITY, PLEASE SIGN THIS PETITION.

Your signature will demonstrate your support for the continuation of this security assistance.

WHY YOUR OPINION MATTERS

This is about Haiti’s future, national sovereignty, public safety, human rights, and the protection of innocent civilians.

Any foreign security assistance must operate under a clear mandate, with transparency, accountability, and respect for human rights.

Regardless of your position, your voice deserves to be heard.

We encourage every Haitian citizen, whether living in Haiti or abroad, to participate respectfully and honestly.

LET THE HAITIAN PEOPLE SPEAK!

OUR MESSAGE TO THE HAITIAN GOVERNMENT AND THE INTERNATIONAL COMMUNITY

Before making decisions that will shape Haiti’s future, listen to the Haitian people.

Give Haitians the opportunity to express their position on the security assistance their country receives.

Our future should not be decided without us.

OUR COUNTRY. OUR VOICE. OUR FUTURE.

—-VÈSYON KREYÒL—–

VWA PÈP AYISYEN AN DWE TANDE!

Èske Ayiti dwe Kontinye Aksepte Asistans Sekirite El Salvador Anba Prezidan Nayib Bukele pou Ede Konbat Gang Ame Yo?

PÈP AYISYEN AN MERITE GEN PAWÒL LI NAN DESIZYON KI KONSÈNE AVNI PEYI LI!

Ayiti ap fè fas ak yon gwo kriz sekirite k ap lakòz anpil dega. Pandan 10 dènye ane yo, gang ame yo ap simen laterè nan kominote yo, yo touye plizyè milye moun epi yo fòse yon pakèt fanmi kite kay yo pou al viv nan kondisyon ki difisil anpil. Jounen jodi a, gang sa yo kontinye deranje aktivite komèsyal yo, detwi mwayen moun genyen pou yo viv epi mete lavi sitwayen inosan yo an danje, pandan Gouvènman ayisyen an pa rive bay solisyon konkrè ak efikas pou rezoud kriz sa a.

Antanke Ayisyen, kit n ap viv ann Ayiti, kit n ap viv aletranje, nou kwè anvan kominote entènasyonal la pran yon lòt desizyon sou AVNI NOU, SE NOU MENM, PÈP AYISYEN AN, kèlkeswa kote nou ye nan mond lan, ki dwe gen opòtinite pou nou eksprime opinyon nou epi fè tande vwa nou sou posib solisyon pou kriz sa a.

Youn nan pwopozisyon ki merite yon deba serye nan mitan popilasyon an se kesyon pou konnen si Ayiti ta dwe kontinye aksepte asistans peyi El Salvador, anba lidèchip Prezidan Nayib Bukele, tankou patisipasyon fòs sekirite salvadoryen yo ki deja ap opere ann Ayiti pou ede konbat gang ame yo epi retabli sekirite nan tout peyi a.

Nan kèk semèn sèlman, apwòch Prezidan Bukele la relanse deba sou fason pou konbat kriz gang yo ann Ayiti. Sa soulve gwo kesyon sou rezon ki fè Gouvènman ayisyen an, fòs sekirite nasyonal yo, fòs sekirite entènasyonal yo ak mèsenè etranje yo pa rive jwenn rezilta dirab pandan plizyè ane ki pase yo.

Pèp ayisyen an merite jwenn repons, jistis, moun ki responsab dwe rann kont, epi li merite rezilta konkrè. Nou pa bezwen plis pwomès ki pa janm reyalize pandan lavi inosan ap kontinye pèdi, fanmi ap kontinye kraze epi tout yon nasyon rete anba laperèz ak ensekirite.

NOU VLE TANDE OPINYON OU!

KESYON AN:

Èske ou dakò oswa ou pa dakò pou fòs sekirite Salvador yo, anba prezidans Nayib Bukele, kontinye patisipe nan efò k ap fèt ann Ayiti pou ede konbat gang ame yo epi retabli sekirite nan peyi a?

FÈ POZISYON OU KONNEN:

SI OU AN FAVÈ KONTINYE PATISIPASYON FÒS SEKIRITE SALVADÒ YO ANN AYITI POU EDE KONBAT GANG AME YO EPI RETABLI SEKIRITE, TANPRI SIYEN PETISYON SA A.

Siyati ou ap montre ou soutni kontinyasyon asistans sekirite sa a.

POUKISA OPINYON OU ENPÒTAN?

Kesyon sa a konsène avni Ayiti, souverènte nasyonal nou, sekirite popilasyon an, dwa moun ak pwoteksyon sitwayen inosan yo.

Nenpòt asistans sekirite ki soti nan peyi etranje dwe fèt sou baz yon manda ki klè, avèk transparans, obligasyon pou rann kont epi respè pou dwa moun.

Kèlkeswa pozisyon ou, vwa ou merite pou moun tande li.

Nou ankouraje tout sitwayen ayisyen, kit y ap viv ann Ayiti, kit yo aletranje, pou yo patisipe avèk respè epi eksprime opinyon yo avèk senserite.

ANN BAY PÈP AYISYEN AN PAWÒL!

MESAJ NOU POU GOUVÈNMAN AYISYEN AN AK KOMINOTE ENTÈNASYONAL LA

Anvan nou pran desizyon k ap detèmine avni Ayiti, koute pèp ayisyen an!

Bay Ayisyen yo opòtinite pou yo eksprime pozisyon yo sou asistans sekirite peyi yo ap resevwa.

AVNI NOU PA DWE DESIDE SAN NOU!

PEYI NOU. VWA NOU. AVNI NOU.

—-VERSION FRANÇAISE—–

LA VOIX DU PEUPLE HAÏTIEN DOIT ÊTRE ENTENDUE !

Haïti doit-elle Continuer à Accepter l’Assistance des Forces de Sécurité Salvadoriennes du Président Nayib Bukele pour Lutter Contre les Gangs Armés ?

LE PEUPLE HAÏTIEN MÉRITE D’AVOIR SON MOT À DIRE SUR L’AVENIR DE SON PAYS !

Haïti fait face à une crise sécuritaire dévastatrice. Depuis 10 ans, les gangs armés terrorisent les communautés, tuent des milliers de personnes et déplacent d’innombrables familles, aujourd’hui contraintes de vivre dans des conditions insupportables. Aujourd’hui encore, ces gangs continuent de perturber les activités économiques, de détruire les moyens de subsistance de la population et de mettre en danger la vie de citoyens innocents, tandis que le gouvernement haïtien n’a pas réussi à apporter des solutions concrètes et efficaces à cette crise qui perdure.

En tant qu’Haïtiens, que nous vivions au pays ou à l’étranger, nous estimons qu’avant que la communauté internationale ne prenne une nouvelle décision concernant NOTRE AVENIR, NOUS, LE PEUPLE HAÏTIEN, où que nous soyons dans le monde, devons avoir la possibilité d’exprimer nos opinions et de faire entendre nos voix concernant les solutions possibles à cette crise.

Une proposition qui mérite un véritable débat public est de savoir si Haïti doit continuer à accepter l’assistance du Salvador, sous la direction du président Nayib Bukele, notamment la participation des forces de sécurité salvadoriennes déjà présentes en Haïti, afin d’aider à combattre les gangs armés et à rétablir la sécurité dans tout le pays.

En quelques semaines seulement, l’approche du président Bukele a relancé le débat sur les moyens de faire face à la crise des gangs en Haïti. Elle soulève de sérieuses questions sur les raisons pour lesquelles le gouvernement haïtien, les forces nationales de sécurité, les forces internationales et les mercenaires étrangers n’ont pas réussi à obtenir des résultats durables au cours des dernières années.

Le peuple haïtien mérite des réponses, que les responsables rendent des comptes et que des résultats concrets soient obtenus. Il n’a pas besoin de nouvelles promesses sans lendemain, alors que des vies innocentes continuent d’être perdues, que des familles sont déchirées et que toute une nation reste prisonnière de la peur et de l’insécurité.

NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE !

LA QUESTION :

Êtes-vous favorable ou opposé à la poursuite de la participation des forces de sécurité salvadoriennes du président Nayib Bukele en Haïti, afin d’aider à combattre les gangs armés et à rétablir la sécurité dans le pays ?

FAITES CONNAÎTRE VOTRE POSITION :

SI VOUS ÊTES FAVORABLE À LA POURSUITE DE LA PARTICIPATION DES FORCES DE SÉCURITÉ SALVADORIENNES EN HAÏTI POUR AIDER À COMBATTRE LES GANGS ARMÉS ET À RÉTABLIR LA SÉCURITÉ, VEUILLEZ SIGNER CETTE PÉTITION.

Votre signature témoignera de votre soutien à la poursuite de cette assistance en matière de sécurité.

POURQUOI VOTRE OPINION EST-ELLE IMPORTANTE ?

Il s’agit de l’avenir d’Haïti, de notre souveraineté nationale, de la sécurité publique, des droits humains et de la protection des civils innocents.

Toute assistance sécuritaire étrangère doit s’inscrire dans le cadre d’un mandat clairement défini, fondé sur la transparence, l’obligation de rendre des comptes et le respect des droits humains.

Quelle que soit votre position, votre voix mérite d’être entendue.

Nous encourageons chaque citoyen haïtien, qu’il vive en Haïti ou à l’étranger, à participer dans le respect des opinions de chacun et à exprimer librement et honnêtement son point de vue.

DONNONS LA PAROLE AU PEUPLE HAÏTIEN !

NOTRE MESSAGE AU GOUVERNEMENT HAÏTIEN ET À LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

Avant de prendre des décisions qui façonneront l’avenir d’Haïti, écoutez le peuple haïtien !

Donnez aux Haïtiens la possibilité d’exprimer leur position sur l’assistance sécuritaire dont bénéficie leur pays.

NOTRE AVENIR NE DOIT PAS SE DÉCIDER SANS NOUS !

NOTRE PAYS. NOTRE VOIX. NOTRE AVENIR.



https://www.change.org/p/support-the-continued-participation-of-salvadoran-security-forces-in-haiti?recruiter=980953449&recruited_by_id=b2a54240-9dbf-11e9-b321-f5d5fb1d40c4&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_medium=whatsapp&share_id=ctrnsG6C8f