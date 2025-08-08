Smith Augustin : la République dominicaine dément toute arrestation à la frontière

La Direction générale des migrations (DGM) de la République dominicaine a formellement démenti, ce jeudi 7 août, l’arrestation de Smith Augustin à son entrée sur le territoire dominicain, le 30 juillet dernier.

Dans un communiqué officiel, la DGM précise que Smith Augustin est arrivé au poste frontalier de Dajabón après la fermeture de la porte binationale. Il a été accueilli par le vice-consul d’Haïti, Levaux Herns. Faute de temps, les formalités d’usage n’ont pas pu être finalisées selon les protocoles d’immigration dominicains.

Le lendemain, les autorités migratoires ont invité M. Augustin à régulariser sa situation en complétant les procédures requises.

De son côté, le Conseil présidentiel de transition a également réagi. Dans une déclaration publiée mercredi, il souligne que Smith Augustin n’a jamais été arrêté ni interrogé par les autorités dominicaines. Cette mise au point vise à faire taire les rumeurs persistantes dans certains médias haïtiens et dominicains.

Les informations démenties faisaient état d’un passage irrégulier à la frontière de Dajabón, suivi d’un déplacement à Santiago et à Saint-Domingue, sans contrôle migratoire préalable. Une version désormais considérée comme infondée par les deux parties.

Vant Bèf Info

Source : Diariolibre