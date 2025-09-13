Scandale de corruption en Haïti : Le RHAJAC dénonce des décaissements frauduleux au Ministère de l’Économie et des FinancesFils-Aimé.

Port-au-Prince, 11 septembre 2025 –

Le Réseau haïtien des journalistes anti-corruption (RHAJAC) a lancé une grave dénonciation contre le ministre de l’Économie et des Finances, Alfred Fils Metellus, accusé d’avoir autorisé des décaissements frauduleux au profit de firmes fantômes, sous l’influence directe du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé.

Des millions de gourdes détournés vers des comptes étrangers

Selon le RHAJAC, entre 100 et 600 millions de gourdes auraient été transférés vers des comptes bancaires en Haïti et à l’étranger. Ces fonds auraient bénéficié à des sociétés proches du Premier ministre et de trois conseillers-présidents : Louis Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertilaire.

Ces entreprises prétendaient avoir fourni du matériel à la Police nationale d’Haïti (PNH) et à d’autres institutions publiques. En réalité, elles seraient de simples paravents pour des détournements de fonds publics.

Une stratégie pour prolonger le pouvoir du Premier ministre

Le réseau avance que ces manœuvres visent à renforcer l’alliance du Premier ministre avec ses conseillers afin de prolonger son pouvoir au-delà du 7 février 2026, date prévue pour le départ du Conseil présidentiel de transition (CPT).

Dans son communiqué, le RHAJAC dénonce l’injustice :

« Beaucoup de policiers risquent leur vie chaque jour sans percevoir leur salaire, ou survivent avec une rémunération dérisoire », souligne l’organisation.

Pour le réseau, détourner de telles sommes alors que la PNH manque de moyens est une trahison et un affront à la transparence et à l’intégrité de l’État.

Le RHAJAC exige des enquêtes immédiates

L’organisation appelle à des actions urgentes :

Que l’ Unité de lutte contre la corruption (ULCC) enquête sur tous les décaissements effectués au ministère des Finances depuis décembre 2024.

Que la Banque de la République d'Haïti (BRH) publie la liste complète des virements vers l'étranger au nom de la PNH et d'autres institutions publiques.

Appel à la mobilisation contre la corruption

Le secrétaire général du RHAJAC, Djovany Michel, appelle la population à se lever contre ces crimes financiers qui menacent l’avenir du pays et sacrifient les forces de l’ordre.