Savien : Un véhicule blindé incendié, aucun policier tué, confirme la PNH

Un véhicule blindé de la Mission multinationale a été incendié ce samedi à Savien, localité située dans la commune de Petite-Rivière-de-l’Artibonite, lors d’une embuscade tendue par le gang Gran Grif. Malgré la gravité de l’incident, aucun policier n’a été blessé ni tué, a affirmé Lionel Lazarre, porte-parole adjoint de la Police nationale d’Haïti (PNH).

Petite-Rivière-de-l’Artibonite, samedi 28 décembre 2024

Selon M. Lazarre, l’incendie s’est produit après que le blindé a été piégé par des membres de ce groupe armé qui terrorise depuis plusieurs mois la région de l’Artibonite. Le porte-parole, a également précisé que les agents kényans, déployés dans le cadre de la Mission multinationale, poursuivent leur collaboration avec les forces de l’ordre locales.

Contacté par Vant Bèf Info samedi soir, Lionel Lazarre a réaffirmé l’engagement des autorités à intensifier la lutte contre les gangs armés. La sécurité des citoyens reste notre priorité absolue. Les efforts se multiplient pour neutraliser ces groupes criminels et rétablir l’ordre dans les zones sous leur contrôle , a-t-il déclaré.

Le porte-parole adjoint a, par ailleurs, exhorté la population à continuer de faire preuve de vigilance et de collaborer avec les forces de sécurité.

Malgré les défis persistants, la PNH et ses partenaires internationaux maintiennent leur détermination à restaurer un climat sécuritaire dans le pays.

Rédaction : Vant Bèf Info (VBI)

________________________________

An armored vehicle of the Multinational Mission was set on fire this Saturday in Savien, a town located in the commune of Petite-Rivière-de-l’Artibonite, during an ambush by the Gran Grif gang. Despite the seriousness of the incident, no police officer was injured or killed, said Lionel Lazarre, deputy spokesperson for the Haitian National Police (PNH).Petite-Rivière-de-l’Artibonite, Saturday, December 28, 2024 According to Mr. Lazarre, the fire occurred after the armored vehicle was trapped by members of this armed group that has been terrorizing the Artibonite region for several months.The spokesperson also specified that the Kenyan agents, deployed as part of the Multinational Mission, continue their collaboration with local law enforcement. Contacted by Vant Bèf Info on Saturday evening, Lionel Lazarre reaffirmed the authorities’ commitment to intensifying the fight against armed gangs. The security of citizens remains our top priority.Efforts are increasing to neutralize these criminal groups and restore order in the areas under their control, he said. The deputy spokesperson also urged the population to continue to be vigilant and collaborate with the security forces. Despite the persistent challenges, the PNH and its international partners maintain their determination to restore a climate of security in the country. Written by: Vant Bèf Info (VBI)