RENÉ GARCIA PREVAL

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Les amis et proches de feu le Président René Garcia Préval devraient se poser une question importante :

Est-il réellement mort de mort naturelle, ou existe-t-il des éléments qui pourraient laisser penser à un acte criminel ?

Cette question mérite d’être posée et surtout vérifiée de manière sérieuse. Nous ne devons tirer aucune conclusion sans preuves, mais les circonstances de son décès méritent d’être examinées avec toute la rigueur nécessaire.

Nous demandons donc qu’une enquête indépendante, sérieuse, transparente et crédible soit menée afin d’établir les circonstances exactes de la mort du Président René Préval.

La vérité doit être établie, quelle qu’elle soit, et toute zone d’ombre doit être éclaircie.

Pour sa mémoire, pour sa famille et pour l’histoire d’Haïti, nous avons le droit de connaître la vérité.

D’autant plus que la communauté internationale, et particulièrement les États-Unis, ont engagé des démarches et des enquêtes importantes concernant la mort du Président Jovenel Moïse. Il est donc légitime de demander que les circonstances du décès d’un ancien président d’Haïti soient également examinées avec le même sérieux et la même rigueur.