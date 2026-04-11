Day 21 of the trial at the Florida federal court: Analysis by the online agency “UNISON-NOUS with journalist Wendy Phele

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21ème jour du déroulement du procès au tribunal fédéral de la Floride: Édition Unissons-nous avec Wendy Phele

JOVENEL’S BODY WAS PUT INTO THE SEA; JHON JOEL JOSEPH SPEAKS LIKE A PEPPER TODAY IN FRONT OF THE COURT

RACHE KÒ JOVENEL, LAGE L NAN LANMÈ ; JHON JOEL JOSEPH PALE TANKOU PIPIRIT JODI A DEVAN TRIBINAL LA

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Testimony in Miami trial details final hours before Haiti president was killed By Jacqueline Charles and Jay Weaver Updated April 10, 2026 7:00 P

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Version française de l’article

Témoignages lors du procès à Miami : les dernières heures avant l’assassinat du président haïtien. Par Jacqueline Charles et Jay Weaver. Mis à jour le 10 avril 2026 à 19h00.

Les six commandos colombiens se tenaient devant une camionnette dans la cour éclairée d’une vaste demeure perchée sur les hauteurs de Port-au-Prince. James Solages, un homme à tout faire haïtien-américain qui se faisait passer pour un vétéran de la guerre d’Irak et un employé rémunéré par des agences gouvernementales américaines, s’avança et commença à parler en anglais, tandis qu’un des chefs des anciens soldats colombiens traduisait en espagnol. Non loin de là, l’ancien sénateur haïtien Joseph Joël John, penché par-dessus un muret, s’efforçait de suivre la conversation malgré sa compréhension limitée des deux langues. John, qui venait d’avoir un échange tendu avec Solages au sujet d’un plan visant à destituer le président haïtien Jovenel Moïse, observa un cercle se former autour de Solages. Parmi les personnes rassemblées se trouvaient Joseph Vincent, un ancien informateur de la DEA (Drug Enforcement Administration) ; Joseph Félix Badio, qui prétendait travailler pour le Département de la Sécurité intérieure ; et Rodolphe « Dodof » Jaar, un ancien informateur de la DEA, propriétaire de la maison où le groupe s’était réuni ce soir d’été, plus de quatre ans auparavant.

Le groupe, a déclaré John cette semaine devant un jury fédéral à Miami, s’est agrandi à dix personnes lorsque Solages a rompu le cercle et a ordonné à ce qu’il appelait son « équipe commando spéciale » de monter dans la camionnette pour exécuter le plan visant à assassiner le président à sa résidence voisine. « Celui qui tirait les ficelles, c’était James Solages », a témoigné John, 55 ans, jeudi. « Il s’est imposé comme le chef. Il m’a exclu de deux réunions pour que je ne m’oppose pas à l’assassinat de Jovenel Moïse. » L’avocat de Solages, Jonathan Friedman, a contesté l’insistance de John à affirmer que son client était responsable de l’assassinat. Il l’a accusé de « spéculer » et de « dire n’importe quoi pour plaire au gouvernement dans ce procès et désigner un coupable » comme responsable.

« Vous êtes prêt à tout dire devant ce jury pour obtenir une réduction de peine ? » a demandé Friedman. John, défiant, a répété sa description de Solages cette nuit-là, s’arrogeant le rôle de « chef des opérations » avant de partir pour la maison de Moïse avec une détermination inébranlable. « Je ne suis pas venu accuser qui que ce soit. Je suis venu dire la vérité », a-t-il déclaré. « Il allait tuer Jovenel et incendier la maison. » En décembre 2023, John a été condamné à la prison à vie aux États-Unis après avoir plaidé coupable de complot en vue de fournir un soutien matériel à l’assassinat de Moïse, tué le 7 juillet 2021 ; d’avoir lui-même fourni ce soutien ; et de complot en vue d’assassiner une personne hors des États-Unis. Premier témoin à collaborer avec le gouvernement.

John est le premier des six témoins à charge à témoigner au procès de quatre hommes du sud de la Floride accusés de complot en vue d’enlever et d’assassiner le président haïtien. Il espère obtenir une réduction de peine en échange de son témoignage. Pendant quatre jours à la barre, John a décrit les événements qui ont précédé l’assassinat du président, lorsque Moïse a été abattu de douze balles dans sa chambre et que son épouse, Martine, a été grièvement blessée. John a également apporté des éclaircissements sur certains des principaux acteurs et des moments clés du complot, notamment une entreprise de la région de Doral, Counter Terrorist Unit Security, qui aurait engagé les anciens soldats colombiens et promis l’aide d’avions, d’armes et de « 5 500 agents » pour destituer Moïse, avec le soutien de bandes armées et d’un groupe de policiers corrompus.

John, qui a fui Haïti pour la Jamaïque en août 2021 après l’assassinat, a conclu son témoignage pour le gouvernement. Il a détaillé les heures précédant l’assaut mené en pleine nuit par un convoi composé de Colombiens, de policiers haïtiens et de Solages, Vincent et Badio, dans le quartier Pèlerin 5, résidence du président. Son témoignage a offert l’une des descriptions les plus claires à ce jour d’un moment crucial du complot : comment une tentative de destituer Moïse a dégénéré en un assassinat qui a plongé Haïti dans la terreur et le désespoir alimentés par les gangs. Complot détourné ? Sont jugés Solages, employé de la CTU et intermédiaire avec les Haïtiens ; Arcángel Pretel Ortiz, ressortissant colombien et ancien informateur du FBI ; Antonio « Tony » Intriago, Vénézuélien-Américain et propriétaire de la CTU avec Pretel, qui dirigeait l’Académie fédérale de la CTU ; et Walter Veintemilla, Équatorien-Américain accusé d’avoir contribué au financement du plan. Un cinquième accusé, Christian Emmanuel Sanon, pasteur et médecin d’origine haïtienne qui avait brigué la présidence à la place de Moïse, sera jugé séparément pour raisons de santé.

Le procès entame sa sixième semaine, le témoignage de John occupant toute la semaine, un fait qui n’a pas échappé à la juge fédérale Jacqueline Becerra. Avant que le témoignage de John ne s’achève et que l’accusation ne présente son deuxième témoin collaborateur, Jaar, elle a exprimé sa frustration, soulignant que les avocats « se disputaient avec le témoin » et entre eux devant le jury. Lors du contre-interrogatoire, la défense a cherché à discréditer John, en s’appuyant sur des déclarations qu’il avait faites au FBI après son arrestation en Jamaïque en janvier 2022. « Vous avez déclaré à un agent du FBI que la CTU n’avait pas assassiné le président Jovenel Moïse », a déclaré l’avocat de la défense, David Howard. « Vous l’avez dit, et ce n’est pas un mensonge, n’est-ce pas ? » John, également connu sous le nom de John Joël Joseph, avait rencontré les procureurs à 31 reprises pour préparer son témoignage, et Howard a soutenu que son récit n’avait cessé de changer. John a nié avoir modifié sa version des faits à plusieurs reprises, tout en reconnaissant avoir initialement dissimulé des informations par crainte pour sa vie. Il a insisté sur le fait qu’il disait désormais la vérité.

Howard a également insisté sur un argument de défense crucial : le plan d’arrestation de Moïse, fondé sur un mandat signé par un juge haïtien, a été détourné par des membres du service de sécurité présidentiel et de la police nationale haïtienne. Le président était déjà mort lorsque le convoi de commandos colombiens est arrivé à son domicile. Au cœur de cette défense se trouve Badio, qui, selon le témoignage de John, a suggéré de démembrer le corps de Moïse, de le placer dans un baril et de le jeter à la mer. Il a été révélé lors du procès que Badio avait également financé la location de véhicules et s’était procuré des écussons de la DEA et des plaques d’immatriculation diplomatiques pour faire croire à une opération approuvée par le gouvernement américain. Bien qu’il n’ait pas été inculpé aux États-Unis, le nom de Badio a également été mentionné par l’accusation. Avocat de profession, il a été licencié de son poste au sein de l’unité anticorruption du gouvernement haïtien en mai 2021. Il avait rencontré John pour la première fois un mois auparavant, après le retour de l’ancien parlementaire haïtien et propriétaire d’une société de sécurité d’un voyage en Floride du Sud. Sur place, John avait passé trois jours en compagnie des quatre accusés, ainsi que de Sanon et d’autres personnes.

Selon John, Badio a fait savoir qu’il était au courant de la visite de la CTU et qu’il « ne pouvait pas » soutenir Sanon à la présidence. Badio a également indiqué avoir déjà un candidat en tête pour remplacer Moïse, toujours selon John. Il lui aurait confié avoir 100 membres de l’Unité générale de sécurité du Palais national prêts à se retirer après avoir été soudoyés à hauteur de 1 000 dollars chacun. Leur mission : sécuriser le palais une fois Moïse déchu de son pouvoir et permettre à son candidat, le juge Windelle Coq Thélot de la Cour supérieure, d’accéder à la présidence sans interférence. John a également mentionné le commandant de police de l’unité, Dimitri Hérard, qui était du côté de Badio. « Après le 11 avril, durant les six semaines où vous rencontriez Badio environ deux fois par semaine, la CTU a-t-elle été évoquée lors de vos discussions ? » a demandé Howard à John.

John a répondu avoir discuté avec Badio de l’engagement de l’entreprise à attirer des investisseurs en Haïti et à assurer la sécurité du pays, notamment en formant la police et les forces armées, une fois Sanon élu président. John a reconnu que Badio et son équipe – dont Reynaldo Corvington, dont la société de sécurité a établi un lien entre les munitions et le complot selon la police haïtienne, et l’ancien commissaire de police Gilbert Dragon, décédé en prison après son arrestation dans cette affaire d’assassinat – tentaient de le convaincre d’abandonner l’idée de Sanon et de privilégier Coq Thélot à la présidence. Malgré les manœuvres de Badio en coulisses, John a insisté sur le fait que l’ancien responsable n’était pas à la tête de l’opération. « Badio n’était pas le commandant des commandos colombiens en Haïti », a témoigné John. « C’était James Solages. »

John, qui affirmait que Moïse avait fourni des armes à des gangs et les avait utilisées pour terroriser la population, a vu son propre rôle remis en question alors qu’il tentait à plusieurs reprises de rejeter la faute sur Solages et la CTU. L’avocat d’Intriago a souligné que son client avait été hébergé par un chef de gang connu sous le nom de Vitel’homme Innocent avant de s’enfuir en bateau vers la Jamaïque avec un commando colombien, et qu’il avait tenté de se procurer des armes pour renverser Moïse. « Nous avons agi illégalement contre un pouvoir qui était en place illégalement », a déclaré John en réponse aux questions. Plusieurs plans. Lors de son témoignage, John a déclaré qu’il y avait eu divers plans pour « capturer » Moïse, parmi lesquels une manifestation massive planifiée par Sanon. « Il a dit qu’il allait organiser la manifestation avec les protestants et que ces derniers entreraient dans le Palais national et tueraient » Moïse, a déclaré John à propos de Sanon, ajoutant qu’il était choqué par cet encouragement au meurtre.

Quelques semaines plus tard, John a raconté que Solages l’avait appelé avec un nouveau plan. Il s’agissait de droguer le président pendant qu’il rendait visite à sa sœur dans le quartier Delmas 75 de la capitale, puis de le contraindre à signer une lettre de démission. Solages affirmait qu’un certain Alex « allait apporter une drogue, qu’ils l’administreraient au président, qui perdrait connaissance, et qu’ensuite ils lui demanderaient de signer la lettre de démission », a témoigné John. John a ajouté qu’on lui avait demandé de fournir un camion pour transporter les corps des membres de la sécurité présidentielle au cas où certains périraient dans le complot. « Je leur ai répondu que je n’avais pas de camion et que je n’avais pas les moyens d’en obtenir un », a déclaré John au sujet de ce plan, élaboré début juin 2021. Ce plan, ainsi que deux autres avant le 7 juillet, l’un le 19 juin et l’autre dans la soirée du 26 au 27 juin, n’ont pas abouti.

« J’ai appelé la CTU pour obtenir le matériel, j’ai demandé combien d’argent ils allaient me donner et finalement, ils n’ont rien pu me donner », a témoigné John à propos du plan visant à « capturer et exiler » le président, à son retour d’un voyage en Turquie le 19 juin 2021. « La CTU a promis d’acheter des armes… et de me les envoyer par hélicoptère depuis la République dominicaine. » Le tournant s’est produit le 8 juin 2021, a déclaré John, le lendemain de sa visite à Sanon à son domicile de Port-au-Prince. Il a vu Sanon gardé par huit hommes lourdement armés, dont il a appris plus tard qu’ils étaient colombiens. Sanon agissait déjà comme s’il était président, a témoigné John.

John est rentré chez lui, a-t-il dit, et a passé la nuit à réfléchir à son soutien à Coq Thélot. Le lendemain, il a convoqué Vincent et Solages et leur an exposé ses griefs contre Sanon. « Je leur ai dit : “Vous allez avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de manifestations contre vous, et la crise politique sera pire qu’elle ne l’est actuellement sous Jovenel” », a déclaré John. « Je leur ai dit que le meilleur choix qu’ils puissent faire maintenant, c’est le juge Windelle Coq Thélot. » Sanon n’était pas ouvert aux conseils et son comportement, même avant sa prise de pouvoir, laissait présager qu’« il serait pire que Jovenel », a affirmé John. Il y avait autre chose qui l’inquiétait chez Sanon, a témoigné John : « Sanon a déclaré vouloir être président de la transition pendant cinq ans. Et pendant ces cinq années, il organiserait des élections… et resterait en poste pendant dix ans au total.

Un tournant dans l’histoire. Dans la nuit du 6 juillet 2021, John est arrivé chez Jaar à 19h45. Badio est arrivé une heure plus tard, et Solages et Vincent, qui a également plaidé coupable dans l’affaire de Miami, sont arrivés vers 23h. Les Colombiens, a déclaré John, étaient dans la cour en train de nettoyer leurs armes et leurs munitions, tandis que Jaar était à l’intérieur. Il a assisté, impuissant, a témoigné John, à la scène où l’équipe de commandos colombiens, Solages et Vincent se préparait à quitter la maison de Jaar. Un Colombien a pris le volant. Un autre s’est installé côté passager. Trois autres ont sauté sur la banquette arrière avant qu’un dernier homme ne se glisse entre eux. Avant de partir, a déclaré John, Solages s’est tourné vers lui et lui a demandé : « Où sont les gens que vous avez amenés pour nettoyer ? »

« J’ai dit : “Je n’avais pas cet accord avec vous ce soir” », a témoigné John. Encore sous le choc de ce changement de plan, il a répondu : « Vous allez tuer Jovenel, incendier sa maison, et maintenant vous demandez à des gens de venir nettoyer… nettoyer quoi ? » Plus tôt dans la soirée, a-t-il expliqué, Vincent lui avait dit que le plan avait évolué : il s’agissait désormais de « tuer et brûler » le président et sa femme, un changement radical par rapport au plan initial visant à destituer Moïse tout en le laissant en vie. « J’étais abasourdi et j’ai demandé : “Pourquoi tuer le président ?” », a poursuivi John. « Ils n’ont pas répondu. » Solages a alors pris la parole. « Une entrée, une sortie », a-t-il dit, selon John. « Qu’avez-vous compris ? », a demandé le procureur adjoint Sean McLaughlin.

« J’ai compris qu’ils allaient entrer, tuer le président et que ce serait tout », a déclaré John, qui a parfois pleuré pendant son témoignage. « Je souhaitais que Jovenel quitte le pouvoir, qu’il soit exilé, et non tué. » La nuit du meurtre. Après un désaccord concernant le plan visant à assassiner Moïse, Solages a pris le véhicule et le chauffeur de John, le laissant brièvement sans ressources, a témoigné l’ancien parlementaire. Alors qu’il redescendait la montagne, John a raconté avoir reçu un appel de son chauffeur signalant des tirs nourris à la résidence présidentielle. Il a appelé Solages et l’a supplié de partir. « Laisse-moi faire mon travail », aurait répondu Solages. Lors d’appels ultérieurs, a témoigné John, Solages lui a dit qu’il semblait que le président était mort.

« Après avoir appris la mort du président, où êtes-vous allé ? » demanda le procureur McLaughlin. « Dans une maison d’hôtes », répondit John. « Je ne me sentais pas en sécurité pour rentrer chez moi, car je ne m’attendais pas à la mort du président. » Il affirma qu’aucun plan de secours n’avait été prévu en cas de décès de Moïse et qu’il avait mis en garde contre toute tentative immédiate d’installer un successeur au Palais national. « La première chose que James Solages m’a demandée, c’était de m’assurer que Madame Coq se rende au Palais national », déclara John. « Je lui ai répondu que quiconque mettrait les pieds dans le palais serait tenu pour responsable de la mort de Moïse. » Il transmit le même message, dit-il, lorsque Sanon l’appela pour lui dire que « les gars » lui avaient demandé de se rendre au palais. John déclara également avoir refusé les demandes de Solages de mobiliser la population dans les rues aux premières heures suivant l’assassinat, en répondant : « De quel droit pourrais-je demander aux gens de descendre dans la rue ? » Cet article a été initialement publié le 10 avril 2026 à 14h03.

Jacqueline Charles, Miami Herald, 305-376-2616. Jacqueline Charles couvre Haïti et les Caraïbes anglophones pour le Miami Herald depuis plus de dix ans. Finaliste du prix Pulitzer pour sa couverture du tremblement de terre de 2010 en Haïti, elle a reçu en 2018 le prix Maria Moors Cabot, la plus prestigieuse récompense pour la couverture des Amériques.