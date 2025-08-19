Quelle opportunité peut offrir Erik Prince, de Blackwater, à Haïti. (Texte de Cyrus Sibert)

Pour avoir défendu l’idée d’engager des mercenaires américains en vue de contribuer à rétablir l’ordre en Haïti, je dois à mon audience des explications. Sur Radio Tele Boston (Massachusetts), sur Radio Souvenir FM 95.1 (Cap-Haitien), et sur mes comptes @reseaucitadelle #LeReCit des plateformes facebook, Youtube et Twitter, j’ai toujours dit à mes auditeurs et lecteurs qu’il existe trois (3) solutions possibles pour rétablir la sécurité en Haïti :

1- une mobilisation de milices nationales pour occuper le terrain, comme fit Duvalier;

2- une force multinationale sous bannière des Nations Unies ou de l’OEA; et

3- un contrat avec une firme de mercenaires capable de renforcer tactiquement la police nationale d’Haïti dans ses opérations. Cette dernière me paraît plus crédible, vu que l’Etat haitien garderait sa souveraineté dans le cadre d’un contrat entre lui et un prestataire de services militaires.

Car, il est clair que mobiliser des miliciens pose un problème de contrôle post-opérationnel de des jeunes miliciens aguerris, une fois l’ordre rétabli. Cela risque de jeter les bases d’un nouveau problème avec le risque de nouveaux gangs. Quant à la force multinationale, elle placerait Haiti sous-tutelle. L’expérience des 13 années de la MINUSTAH l’a prouvé : quand il y a présence de force multinationale, les autorités haïtiennes ne contrôlent plus rien et le vide laissé à son départ encourage le pullulement des gangs criminels. On se souvient encore des cas d’enlèvements de citoyens haïtiens à proximité des chars de l’ONU. Les soldats brésiliens ou chiliens refusaient de réagir sous prétexte que cela n’était pas inclus dans leur code d’engagement. En ce sens, le seul moyen pour l’Etat haitien de garder un minimum de contrôle est dans le cadre d’un contrat avec une firme privée, liée par des obligations contractuelles.

Plus d’un recommande de fournir des équipements à la Police Nationale d’Haiti (PNH) et/ou aux Forces d’Armées d’Haïti (FADH). Ces gens oublient le facteur temps nécessaire pour qu’un soldat puisse acquérir l’expertise requise et développer les compétences indispensables à la maîtrise de ce type de matériels. Les multiples cas de pertes de véhicules blindés fournis par la PNH prouvent que des équipements sans capacité humaine…c’est un gâchis.

De leur côté, les compagnies de mercenaires recrutent les soldats les mieux formés; la crème des crèmes. Car, leur réputation dépend de leurs succès sur les théâtres d’opérations. C’est leur fonds de commerce. Cela constitue le meilleurs moyen de mettre à la disposition d’Haïti, des soldats d’élites comme les navy seals, ceux de la force delta, des marines, des rangers, en un mot des réservistes des meilleures forces spéciales du monde, en attendant la formation d’unités élites haïtiennes capables de prendre la relève.

Toutefois, on ne peut pas dire qu’il existe pas quelques risques. La corruption existe. C’est la raison pour laquelle une compagnie américaine est idéale. Car, ces compagnies relèvent de la justice américaine. Leurs soldats sont liés par les codes d’honneur et/ou d’engagement en vigueur aux Etats-Unis. L’Etat haitien et ses citoyens haïtiens ont la garantie de pouvoir ester en justice, aux Etats-Unis, en cas de fautes graves ou de négligences. Les lois RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act) et Magnitsky Act peuvent être dommageables pour une compagnie américaine impliquée dans la corruption en Haïti.

J’ai décidé d’écrire ce texte après avoir visionné une interview d’Erik Prince sur la chaine Youtbe “Off Leash with Erik Prince” https://www.youtube.com/watch?v=7wnyvCjkOkI dans laquelle il décrit une lutte d’influence l’opposant à Brian Nichols du Département d’Etat Américain. Selon les déclarations de Monsieur Prince, Nichols qui était sous-secrétaire d’Etat pour l’Amérique sous l’Administration du Président Joe Biden, ne voulait pas que sa compagnie VECTUS GLOBAL ci-devant Blackwater soit engagée en Haïti; cela malgré les massacres répétés de civils sans défense. Le Premier Ministre Ariel Henry qui envisageait de signer un contrat pour renforcer et entraîner la Police haïtienne en vue de rétablir la sécurité, faciliter la distribution des produits pétroliers et d’assurer l’ordre public, a reçu l’objection formelle de l’Ambassadeur Nichols. Donc, sans le savoir, j’étais au centre d’un litige. Car, contrairement à Nichols, je recommandais un contrat avec une compagnie américaine de mercenaires; pour moi, c’était le seul moyen de renforcer techniquement les forces haïtiennes et faire échec aux bandits. Et, avec l’élection du Président Donald Trump, j’ai opté pour la compagnie de Erik Prince, vu son influence dans le milieu conservateur, dans le secteur MAGA et dans le cercle rapproché du Président Donald Trump. Cela aurait permis à Haïti d’avoir une voix influente à Washington sur la question de la sécurité en Haïti. https://www.youtube.com/watch?v=F9vuOao6fWo

Faut-il signaler que même quand il est dans mes droits de défendre mon pays, ce n’est pas recommandé de se retrouver impliqué dans des conflits internes opposant républicains et démocrates aux Etats-Unis. L’objectif de ce texte est de fixer ma position qui va au-delà des rivalités intra-américaines.

En effet, mon expérience de journaliste enquêteur m’a permis de comprendre l’importance des acteurs privés, libres des fardeaux bureautiques sur les théâtres des opérations. J’ai pu contribuer à l’arrestation, suivie de condamnation de plusieurs criminels haïtiens et de pédophiles américains. Le privé dispose d’une mobilité, d’une facilité de mobilisation et d’adaptation et d’une rapidité de réaction, incroyables. C’est comme l’unité d’Achille dans la guerre de Troie. Une plasticité, une flexibilité indispensables pour contrer les criminels au 21e siècle.

Toute la force des guérillas, de la mafia, des groupes terroristes et des gangs — en Haïti — réside dans leur flexibilité face à la lenteur, la lourdeur et l’immobilisme des forces régulières. J’ai compris l’effet levier que peut avoir un bon rapport d’enquête journaliste pour chambarder tout système de statu quo injuste et améliorer la vie de toute une population. Cela peut avoir des impacts au niveau international, dépassant le cadre géographique ou juridictionnel de la commission de l’infraction, contournant la justice corrompue et complice d’Haïti, jusqu’à provoquer l’action publique à travers le monde, dans des pays sérieux où les juges sont conscients de leur pouvoir souverain d’appliquer la loi envers et contre tous.

Douglas Perlitz et Michael Geilenfeld sont deux missionnaires condamnés aux Etats-Unis pour abus sexuels sur des enfants haïtiens grâce à nos enquêtes. Nous avons réussi grâce à nos méthodes journalistiques, notre sens du sérieux et à notre détermination.

C’est cette expérience qui nous a poussé à faire des recherches sur les acteurs privés des secteurs de l’investigation, du renseignement, de la justice et sécurité, de la défense, et à comprendre comment naviguer dans les zones grises intersectorielles, tout en gardant son indépendance et son intégrité journalistique. Car, si eux ils travaillent pour des clients, ou des gouvernements, en tant que journaliste, notre patron c’est le public qui nous fait confiance.

Des inquietudes légitimes :

On rapporte que Erik Prince annonce que sa compagnie pourrait rester en Haïti pendant dix (10) ans; qu’il pourrait aider à collecter des recettes de douane sur la frontière haitiano-dominicaine, etc, etc. Mais, en quoi cela pose un problème? Ce sont des compagnies privées qui aident la République Dominicaine à contrôler sa frontière terrestre, à collecter des données bio sur les personnes qui traversent la frontière et des droits de douane. Alors qu’en Haïti, la contrebande fait rage; l’Etat ne contrôle rien; ce sont les groupes criminels et mafieux qui collectent les recettes douanières. De plus, nous devons être conscients du fait que notre pays est capturé par une mafia syro-libanaise; des oligarques corrompus, associés à une classe de dirigeants politiques corrompus. La crise systémique des dernières années prouve qu’il n’y a pas d’espoir. Car, la corruption est à la mode : tout est à vendre. Il n’y a plus d’idéologie. La morale pragmatique de tueur à gage domine les nouvelles générations. Toute initiative sociopolitique finit dans le vol, la dilapidation du trésors public ou la prostitution. Les cartels de l’Amérique du Sud occupent le terrain et réduisent Haïti en zone de transit. Il n’existe pas une bourgeoisie nationale éclairée avec la volonté et/ou la capacité de moderniser le pays.

Donc, c’est une bonne chose de voir des compagnies américaines influentes et puissantes, développer des projets et des intérêts à long-terme en Haïti. C’est pour nous une opportunité de combattre les clans monopolistes rétrogrades, d’ouvrir le marché haitien, de forcer la bourgeoisie féodale à accepter la concurrence économique et l’intégration de la diaspora. Ces prédateurs qui ont eu l’audace d’assassiner le Président de la République, Jovenel Moïse sont obscurantistes et n’abandonneront pas leurs privilèges. Seules de grandes compagnies américaines influentes, liées par la culture de concurrence, des lois anti-monopoles et anti-corruptions peuvent contraindre la bourgeoisie néo-féodale et primaire à se moderniser. Donc, vaut mieux des compagnies américaines en Haïti, que des cartels colombiens ou des contrebandiers racistes dominicains.

La diaspora haïtienne a atteint une dimension considérable aux Etats-Unis. Le nombre d’Haïtiens anglophones augmente considérablement. Faisons comme les israeliens, les allemands, les canadiens, les norvegiens, les japonais, les polonais (disons les européens), les syngapouriens, les taiwanais, les dominicains et même les anglais : utilisons les Etats-Unis comme facteur mulitlicateur de puissance…ou du moins, comme facteur de réformes et de modernisation d’Haiti.

Cyrus Sibert, journaliste

Orlando, Florida,

17 Aout 2025

