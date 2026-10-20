Quand Erik Prince protège les chefs de gangs, 5 soldats salvadoriens capturés. (Texte de Cyrus Sibert)

Conséquence directe de la stratégie erronée d’Erik Prince consistant à épargner la vie des chefs de gangs, 5 militaires salvadoriens ont été capturés dans une embuscade dans la capitale haïtienne, ce 18 octobre 2026. Cette démonstration de force des gangs prouve que leur capacité opérationnelle reste intacte.



En refusant de cibler le noyau central des gangs terroristes, Erik Prince, de Vectus Global, protège de fait leur capacité opérationnelle. Leur accès à la population leur permet de forcer d’autres jeunes à remplacer leurs soldats tombés lors des affrontements avec la police.



La sécurité ne reviendra pas en Haïti sans l’élimination des chefs de gangs. C’est une condition indispensable pour saper le moral de leurs troupes, libérer les bidonvilles de leur emprise et permettre à la population de reprendre confiance et de collaborer avec les forces de l’ordre.



L’idée de protéger les chefs de gangs cadre avec la stratégie politique du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui cherche à organiser des élections contrôlées par les gangs en vue de conserver le pouvoir.



Erik Prince est tombé dans le piège du gouvernement d’Alix Didier Fils-Aimé qui profite du chaos. Il risque de se retrouver face à la population haïtienne qui ne rêve que de retourner chez elle.



De plus, la capacité de nuisance des gangs risque d’affecter la crédibilité de l’Administration du Président Donald Trump, qui ne cesse de prôner le contrôle des États-Unis dans l’hémisphère américain.



Il est temps de prendre le taureau par les cornes en lançant une véritable campagne de destruction des gangs en Haïti, comme le Président Trump l’avait menée à Mossoul contre l’État Islamique. Il ne faut aucune considération pour les terroristes des Caraïbes. Il est temps de lancer des frappes contre les bases terroristes en Haïti.

Cyrus Sibert, Journaliste

19 Octobre 2026

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