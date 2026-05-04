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MAY 3, 2026

Puni pour avoir réformé : Le Premier ministre haïtien qui a défié les gangs – et en a payé le prix

Dans le paysage politique haïtien, marqué par de profondes divisions idéologiques, l’ancien Premier ministre Laurent Lamothe faisait figure d’exception : un dirigeant haïtien formé aux États-Unis, favorable aux entreprises et se positionnant ouvertement à droite de l’échiquier politique.

Lamothe n’était pas issu de la machine politique haïtienne traditionnelle. Il avait bâti sa fortune à l’étranger dans le secteur des télécommunications, contribuant à l’expansion des réseaux mobiles sur les marchés émergents, avant de revenir servir son pays. Formé aux États-Unis et étroitement lié aux milieux d’affaires américains, il s’est lancé en politique haïtienne avec une vision claire : Haïti avait besoin d’investissements, d’entrepreneuriat et de liens étroits avec les États-Unis pour sortir de décennies de stagnation économique.

Pendant un bref instant, cette vision sembla porter ses fruits.

Sous le gouvernement de Lamothe, les investissements directs étrangers ont bondi, passant d’environ 8 millions de dollars à plus de 347 millions en seulement deux ans et demi. L’économie haïtienne, stagnante depuis des années, a connu une croissance de près de 4,5 % en 2013 et 2014, signe avant-coureur d’une stabilisation après le séisme dévastateur de 2010.

Les investisseurs internationaux sont revenus. Les projets touristiques se sont développés. Le développement des infrastructures s’est accéléré.

Pour la première fois depuis des années, Haïti semblait s’orienter vers un modèle fondé sur l’investissement privé et la modernisation économique plutôt que sur une dépendance permanente à l’aide étrangère. Mais le programme de réformes de Lamothe s’est également heurté à l’ordre politique haïtien profondément enraciné. Lamothe était un Premier ministre partisan de la « loi et de l’ordre » qui a combattu avec acharnement les gangs. Pendant des décennies, la vie politique du pays a été fortement influencée par le mouvement Lavalas, de gauche, fondé par l’ancien président Jean-Bertrand Aristide. Ce courant politique privilégiait la mobilisation populiste, la redistribution et la méfiance envers les investissements étrangers. Les politiques de Lamothe représentaient une approche inverse. Il a ouvertement promu la croissance du secteur privé, les partenariats internationaux et une réforme économique axée sur le marché, se positionnant comme un contrepoids de centre-droit aux factions de la gauche radicale haïtienne.

Ce clivage idéologique finirait par atteindre Washington. ⸻

La controverse des sanctions Ces dernières années, les États-Unis et le Canada ont imposé des sanctions à plusieurs personnalités politiques haïtiennes, dont Lamothe, en révoquant son visa américain et en l’accusant de corruption – des allégations qu’il a fermement démenties. Lamothe a qualifié ces accusations de « faveur politique » visant à protéger le gouvernement de gauche d’Ariel Henry, alors en difficulté – un allié de longue date de Jean-Bertrand Aristide et de l’appareil politique Lavalas.

Les partisans de Lamothe soulignent un fait souvent négligé dans le débat : cinq audits distincts de sa gestion financière lorsqu’il était au gouvernement n’auraient révélé aucune preuve d’irrégularités.

Pourtant, les sanctions sont restées en vigueur jusqu’à aujourd’hui.

Lamoth n’est pas officiellement sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), mais la décision de Blinken a entraîné la suspension de son visa et, par conséquent, son interdiction de se rendre aux États-Unis. Parallèlement, le Département d’État américain, sous la direction d’Antony Blinken et du secrétaire adjoint aux Affaires de l’hémisphère occidental, Brian Nichols, a apporté un soutien indéfectible au gouvernement d’Ariel Henry après l’assassinat du président Jovenel Moïse. Sous le régime d’Henry, la situation sécuritaire en Haïti s’est considérablement dégradée. Des bandes armées ont étendu leur emprise sur une grande partie de Port-au-Prince, tandis que les institutions étatiques se sont encore affaiblies. Pour les partisans de Lamoth, le contraste est saisissant : un entrepreneur haïtien pro-américain, formé aux États-Unis, a perdu son visa, tandis que le gouvernement soutenu par Washington peinait à empêcher Haïti de sombrer davantage dans le chaos.

Une politique de sanctions qui soulève des questions politiques.

La campagne de sanctions du département d’État de l’ère Biden a également suscité des interrogations parmi les observateurs politiques haïtiens. Si les États-Unis ont imposé des interdictions de visa à plusieurs personnalités politiques, peu de figures importantes directement liées au mouvement Lavalas du prêtre de gauche Jean-Bertrand Aristide semblent avoir été visées par ces mesures. Les critiques affirment que cette politique a eu pour effet concret d’affaiblir les personnalités associées au camp politique réformateur de droite de l’ancien Premier ministre Lamothe, tout en laissant largement intactes d’autres factions politiques, largement considérées comme à l’origine du régime des gangs en Haïti. Qu’elles aient été intentionnelles ou non, soutiennent-ils, ces sanctions ont risqué de bouleverser l’équilibre politique interne d’Haïti à l’un des moments les plus fragiles de son histoire.

Dans les États fragiles comme Haïti, les décisions politiques américaines ont souvent d’énormes conséquences. Lorsque Washington sanctionne certains acteurs tout en en soutenant d’autres, ces décisions influencent inévitablement les rapports de force internes du pays.

Pourquoi l’administration Trump devrait reconsidérer sa position

L’ancien Premier ministre haïtien pris pour cible par l’administration Biden en raison de ses opinions pro-américaines

Pour les partisans de Lamothe, l’enjeu ne se limite pas à un simple visa. Il s’agit du message que la politique américaine envoie aux dirigeants réformateurs des pays en développement.

Les dirigeants favorables aux entreprises, qui prônent la modernisation économique et des liens étroits avec les États-Unis, doivent-ils être considérés comme un handicap politique ou comme des partenaires potentiels ? Certains analystes estiment que l’administration Trump devrait revoir les sanctions imposées à Lamothe et à d’autres personnalités politiques haïtiennes. Il semble que l’administration Biden les ait utilisées uniquement pour restreindre les déplacements de personnalités politiques de droite, et non parce que les personnes sanctionnées avaient réellement commis une faute.

Rétablir le visa de Lamothe, affirment-ils, signifierait que les États-Unis soutiennent un leadership pro-américain et favorable à l’investissement dans les Caraïbes, au lieu de le marginaliser. La situation de Laurent Lamothe revêt également une dimension humanitaire : son fils unique, âgé d’un an seulement, est décédé subitement récemment, et ses filles, étudiantes à Miami, ne peuvent recevoir sa visite. Il est temps de rétablir le visa d’un homme qui n’a commis aucune faute durant son mandat à la tête d’Haïti.

Laurent Lamothe et son fils disparu