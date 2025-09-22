Panama suspend tous les vols en provenance d’Haïti : une nouvelle crise pour les voyageurs haïtiens

La compagnie aérienne Sunrise Airways a annoncé officiellement que tous les vols entre Haïti et le Panama sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Cette décision a été prise à la suite d’une directive conjointe du Ministère de la Sécurité du Panama et du Service National de la Migration, effective depuis le 22 septembre 2025.

Désormais, aucun avion en provenance d’Haïti ne pourra atterrir au Panama, et le site officiel de Sunrise Airways ne propose plus de réservation pour la destination Port-au-Prince – Panama City.

Pourquoi le Panama a suspendu les vols en provenance d’Haïti ?

Même si les autorités panaméennes n’ont pas encore publié de détails officiels, plusieurs facteurs expliquent cette suspension de vols Haïti–Panama :

Problèmes migratoires : le Panama est un couloir majeur pour les voyageurs haïtiens en route vers les États-Unis et l’Amérique latine.

: le Panama est un couloir majeur pour les voyageurs haïtiens en route vers les États-Unis et l’Amérique latine. Préoccupations sécuritaires : la situation politique et sécuritaire en Haïti inquiète les pays de transit.

: la situation politique et sécuritaire en Haïti inquiète les pays de transit. Risques sanitaires : la détection récente du virus Oropouche en Haïti a pu peser dans la décision.

Impact sur les voyageurs haïtiens

La suspension des vols Sunrise Airways entre Haïti et le Panama est un coup dur pour les passagers. L’aéroport international de Tocumen, à Panama City, est l’un des hubs les plus importants d’Amérique centrale, reliant les Caraïbes, l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord.

Avec cette fermeture, les Haïtiens perdent une voie essentielle de connexion aérienne. Les options restantes sont limitées et souvent très coûteuses :

Vols via la République Dominicaine , soumis à des contraintes frontalières.

, soumis à des contraintes frontalières. Vols via la Jamaïque , avec des tarifs particulièrement élevés.

, avec des tarifs particulièrement élevés. Vols directs depuis Port-au-Prince vers les États-Unis ou le Brésil, disponibles en nombre réduit.

Que doivent faire les passagers ayant déjà réservé ?

Les voyageurs qui avaient acheté des billets Haïti – Panama avec Sunrise Airways doivent :

Contacter directement Sunrise Airways pour demander un remboursement ou une modification. Vérifier régulièrement le site officiel de Sunrise Airways pour toute mise à jour. Envisager des itinéraires alternatifs, même si les prix restent élevés.

Conclusion : un isolement aérien grandissant pour Haïti

Avec la suspension des vols entre Haïti et le Panama, le pays se retrouve encore plus isolé du reste du monde. La crise sécuritaire, les restrictions de visas et maintenant l’interdiction de vols Sunrise Airways réduisent drastiquement les options pour les Haïtiens souhaitant voyager ou rejoindre leur famille à l’étranger. Pour l’instant, aucune date de reprise n’a été annoncée. Les passagers sont donc plongés dans une incertitude totale.

