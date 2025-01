OFFICIAL STATEMENT**BY JACK GUY LAFONTANT**Former Prime Minister of Haiti*

Subject: Advocacy for the adoption of English as an official language of Haiti

Port-au-Prince, January 26, 2025

Haiti has always been a symbol of resilience and forward-thinking. In today’s globalized world, where nations are more interconnected than ever, it is time for Haiti to fully embrace tools that will strengthen its development. I wish to express my strong support for the integration of English as an official language of Haiti, alongside Creole and French, as part of the drafting of our new Constitution.

Why English?

Far from being just an option, English has become a necessity in today’s globalized world. As the dominant language of international business, technology, science, and education, English would give Haiti direct access to global opportunities while strengthening our ties with the diaspora and international partners.

Haiti, surrounded by English-speaking nations (the United States, Canada, Jamaica, and other Caribbean nations), occupies a strategic position that could be better leveraged through broader mastery of this universal language. Furthermore, a significant portion of our diaspora, primarily based in English-speaking countries, could be more effectively reintegrated into national affairs and contribute to Haiti’s development.

An opportunity for youth and education

Adopting English as an official language does not mean abandoning our roots or our linguistic identity. Creole remains the foundation of our culture, and French remains an important historical heritage. However, by officially introducing English, we allow our children and youth to dream bigger, access quality education, and seize economic opportunities worldwide.

With English, young Haitians will gain access to millions of academic resources, online training programs, and well-paying jobs. It will open doors to international universities and multinational companies.

A bridge to the diaspora and investments

The Haitian diaspora is an invaluable resource. Its financial transfers, expertise, and commitment to the homeland are pillars upon which the national economy relies. However, many members of this diaspora, especially younger generations, primarily speak English.

Making English an official language would help bridge the linguistic and cultural gap, strengthen their sense of belonging, and facilitate their participation in Haiti’s development. It would also encourage foreign investment, as English-speaking institutions and businesses would feel more connected to a country open to their language.

A strong message to the world

By adopting English as an official language, Haiti would send a clear message: we are ready to fully engage on the global stage. We are becoming a nation that is open, competitive, and eager to elevate our people to new horizons.

In conclusion, I firmly believe that introducing English as an official language represents a strategic step toward modernizing our country and preparing it to face tomorrow’s challenges. This decision does not in any way diminish the value of Creole or French but instead enriches our nation by making it more inclusive, more connected, and better equipped to succeed in a globalized world.

I call on political leaders, community leaders, and all Haitian citizens to view this measure not as a departure from our identity, but as a historic opportunity to position Haiti among the nations of the future.

For a stronger, united, and globally competitive Haiti.

*Jack Guy Lafontant*

*Former Prime Minister of Haiti*

STATEMENT OFFICIEL

DE JACK GUY LAFONTANT

Ancien Premier Ministre d’Haïti

Sujet : Plaidoyer pour l’adoption de l’anglais comme langue officielle d’Haïti

Port-au-Prince, le 26 janvier 2025

Depuis toujours, Haïti a été un symbole de résilience et de vision pour l’avenir. Dans ce contexte mondial où les nations s’interconnectent plus que jamais, il est temps pour Haïti d’embrasser pleinement les outils qui permettront de renforcer son développement. Je souhaite aujourd’hui exprimer mon soutien ferme à l’intégration de l’anglais comme langue officielle d’Haïti, aux côtés du créole et du français, dans le cadre de la rédaction de notre nouvelle Constitution.

Pourquoi l’anglais ?

Loin d’être une simple option, l’anglais est devenu une nécessité dans le monde globalisé d’aujourd’hui. Comme langue dominante dans les affaires internationales, la technologie, les sciences et l’éducation, l’anglais offrirait à Haïti un accès direct à des opportunités mondiales, tout en renforçant nos liens avec la diaspora et nos partenaires internationaux.

Haïti, entouré de nations anglophones (États-Unis, Canada, Jamaïque et autres nations caribéennes), se trouve dans une position stratégique qui pourrait être mieux exploitée grâce à une maîtrise accrue de cette langue universelle. De plus, une large partie de notre diaspora, principalement basée dans des pays anglophones, pourrait être réintégrée plus efficacement dans les affaires nationales et contribuer à renforcer le développement du pays.

Une opportunité pour la jeunesse et l’éducation

Adopter l’anglais comme langue officielle ne signifie pas abandonner nos racines ou notre identité linguistique. Le créole reste le socle de notre culture, et le français demeure un héritage historique important. Mais en introduisant officiellement l’anglais, nous permettons à nos enfants et à notre jeunesse de rêver plus grand, d’accéder à une éducation de qualité et à des opportunités économiques partout dans le monde.

Avec l’anglais, les jeunes Haïtiens pourront accéder à des millions de ressources académiques, des formations en ligne, et des emplois bien rémunérés. Cela leur ouvrira les portes des universités internationales et des multinationales.

Un pont vers la diaspora et les investissements

La diaspora haïtienne représente une ressource inestimable. Ses transferts financiers, ses expertises et son engagement envers la patrie sont des piliers sur lesquels repose l’économie nationale. Cependant, beaucoup de membres de cette diaspora, en particulier les jeunes générations, sont principalement anglophones.

L’anglais comme langue officielle permettra de réduire cette distance linguistique et culturelle, de renforcer leur sentiment d’appartenance et de faciliter leur participation au développement d’Haïti. Cela encouragera également les investissements étrangers, car les institutions et les entreprises anglophones se sentiront mieux connectées à un pays ouvert à leur langue.

Un message fort au monde

En adoptant l’anglais comme langue officielle, Haïti enverra un message clair : nous sommes prêts à nous engager pleinement sur la scène mondiale. Nous devenons un pays ouvert, compétitif et désireux d’élever notre peuple vers de nouveaux horizons.

En conclusion, je crois fermement que l’introduction de l’anglais comme langue officielle représente un pas stratégique pour moderniser notre pays et le préparer à relever les défis de demain. Cette décision ne dévalorise en rien le créole ou le français, mais elle enrichit notre nation en la rendant plus inclusive, plus connectée et mieux équipée pour réussir dans un monde globalisé.

J’appelle les responsables politiques, les leaders communautaires et l’ensemble des citoyens haïtiens à considérer cette mesure non pas comme un abandon de notre identité, mais comme une opportunité historique de positionner Haïti parmi les nations du futur.

Pour un Haïti plus fort, uni et globalement compétitif.

Jack Guy Lafontant

Ancien Premier Ministre d’Haïti