Normil Rameau, ex-directeur général de la PNH, convoqué par le juge Walter Wesser Voltaire

Normil Rameau, ancien directeur général de la Police nationale d’Haïti (PNH), a été convoqué le mardi 3 février 2026 devant la Chambre d’instruction criminelle. Il était appelé à s’expliquer sur de graves accusations, notamment d’association de malfaiteurs et de vente illégale de munitions appartenant à l’institution policière à des gangs armés. L’ancien DG est de nouveau attendu le 2 mars 2026, au TPI de Port-au-Prince.

Selon des informations obtenue d’une source judiciaire fiable, le juge d’instruction Walter Wesser Voltaire entend faire toute la lumière sur ces faits présumés qui mettent en cause d’anciens membres du haut commandement de la PNH. Cette démarche judiciaire intervient dans un contexte marqué par de fortes préoccupations autour de la gestion des ressources sécuritaires et de la lutte contre l’insécurité dans le pays.

Dans le cadre du même dossier, Philippe Jovin, ancien responsable de la Direction centrale administrative des services généraux, est attendu devant le juge le 23 février 2026. Sa comparution avait été reportée à sa demande.

Cette affaire, qui implique d’anciens cadres de la PNH, pourrait avoir des répercussions importantes sur l’image de l’institution. Les autorités judiciaires assurent toutefois vouloir conduire l’enquête avec rigueur et sans complaisance, dans l’objectif de préserver la crédibilité de la police nationale.

Moïse François

Vant Bèf Info (VBI)