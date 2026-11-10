Monsieur David Howel, Chargé d’affaires des États-Unis en Haïti

Les récentes frappes contre les groupes armés et les réactions qu’elles suscitent soulèvent de nombreuses interrogations au sein de la population haïtienne.

Certaines de vos prises de position, notamment lorsqu’il est question de dommages causés à des propriétés qui seraient liées, directement ou indirectement, à des personnes soupçonnées d’entretenir des relations avec des groupes armés, méritent des éclaircissements.

Nous ne prétendons pas établir ici des responsabilités individuelles ni tirer des conclusions sans éléments vérifiables.

Toutefois, le peuple haïtien est en droit de comprendre la position réelle de la diplomatie américaine face à la violence des gangs.

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Notre interrogation est simple et légitime :

Les États-Unis soutiennent-ils clairement et sans réserve les efforts visant à démanteler les groupes armés, à poursuivre leurs dirigeants, leurs financiers et tous ceux qui leur apportent un soutien matériel ou logistique ?

Nous souhaitons également savoir comment vous conciliez vos préoccupations relatives aux conséquences des opérations de sécurité avec l’urgence de protéger les milliers de citoyens haïtiens victimes de la violence des gangs.

Monsieur le Chargé d’affaires, Haïti n’a pas besoin de déclarations ambiguës.

Elle a besoin de positions claires, cohérentes et respectueuses de sa souveraineté.

La population haïtienne attend une réponse précise : quelle est exactement la position des États-Unis dans le combat contre les gangs et leurs réseaux de soutien ?

Cette question mérite une réponse publique et sans équivoque.