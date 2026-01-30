L’ex-DG de la PNH Normil Rameau et Philippe Jovin convoqués pour trafic d’armes

radyotelepwofondeayiti.com

Port-au-Prince, 30 janvier 2026 —

L’ex-Directeur général de la police nationale d’Haïti, Normil Rameau, est attendu mardi 3 février 2026 à 11h devant la Chambre d’Instruction Criminelle, pour être entendu par le juge Walter Wesser Voltaire dans le cadre d’une enquête pour association de malfaiteurs et vente illégale de cartouches de la police aux gangs armés.

Son ancien collègue, Philippe Jovin, ex-Directeur Central Administratif de la police, doit également se présenter lundi 2 février à 11h, dans le cadre de la même instruction.

Selon les informations obtenues par Le Facteur Haïti, les deux anciens responsables devront s’expliquer sur la disparition de 317 fusils et la vente de milliers de cartouches aux groupes armés qui terrorisent la population.

Le juge Voltaire a adressé une correspondance à l’Inspecteur Général en chef Frédéric Leconte, afin de garantir la comparution des deux anciens cadres. D’autres responsables du service d’armements de la PNH ont déjà été entendus dans cette enquête.

À suivre : RTPA continuera de suivre cette affaire et publiera les développements dès leur disponibilité.