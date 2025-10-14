Les États-Unis dénoncent l’hypocrisie d’un chef de gang, mais les Haïtiens attendent des actes

Dans un communiqué publié ce samedi 11 octobre 2025 l’ambassade des États-Unis en Haïti a vivement condamné les déclarations publiques de Joseph Wilson, alias Lanmò Sanjou, chef de gang notoire, accusé d’avoir orchestré l’enlèvement de 16 citoyens américains en 2024. Les USA jugent « hypocrite » la récente prise de parole du criminel, dans laquelle ce dernier s’oppose publiquement aux enlèvements.

L’ambassade souligne le cynisme d’un tel positionnement, venant d’un homme accusé d’être l’un des principaux artisans du climat de peur qui paralyse le pays. Elle dénonce une tentative grossière de manipulation de l’opinion publique, à travers des discours opportunistes et mensongers.

Dans ce contexte, les autorités américaines appellent les citoyens haïtiens à faire preuve de vigilance et à rejeter les paroles fallacieuses émanant des groupes armés. Elles réaffirment leur engagement à appuyer les efforts visant à rétablir la sécurité et la stabilité en Haïti.

Mais au-delà de la rhétorique, la réalité impose un constat amer : cela fait plus de quatre ans que les mêmes engagements sont renouvelés, sans résultat tangible. Pendant que les discours se répètent, les gangs, eux, renforcent leur emprise, élargissent leur territoire, et poursuivent leurs activités criminelles en toute impunité.

Pour nombre de citoyens, ce genre de communiqué , bien que nécessaire sur le plan diplomatique , frôle l’indécence face à l’urgence de la situation. La population n’attend plus des mots, mais des actes forts, des actions concrètes, durables, et courageuses. Le pays vit une crise sécuritaire profonde qui exige ; fermeté , rapidité et cohérence.

Uguenson Auguste

Vant bèt info (VBI)