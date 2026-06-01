Le ministre Fils-Aimé reçoit une délégation américaine de haut niveau au Palais National 

https://presslakay.net

PORT-AU-PRINCE, 29 mai 2026 — Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a reçu vendredi au Palais National une importante délégation américaine conduite par le Sous-secrétaire d’État Christopher Landeau, accompagné du Chargé d’Affaires des États-Unis en Haïti, Henry Wooster.

Cette rencontre bilatérale de haut niveau a réuni plusieurs membres du gouvernement haïtien, dont les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et des Cultes (MAEC), de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP), ainsi que de la Planification et de la Coopération externe (MPCE).

Les échanges ont principalement porté sur le renforcement de la sécurité, l’appui au processus de stabilisation du pays, la coopération bilatérale, ainsi que les initiatives liées au développement et à la gouvernance.

Cette visite intervient dans un contexte sécuritaire toujours fragile, alors qu’Haïti poursuit ses efforts de stabilisation avec le soutien de la communauté internationale, notamment à travers la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité (MMSS).