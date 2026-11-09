Le mensonge de l’ONU vient de s’effondrer en une semaine sur Haïti. (Texte de Guillaume Herblot )

Pendant 30 ans, l’ONU et la « communauté internationale » ont multiplié les résolutions, les missions (MINUSTAH, MSS, GSF), les rapports, les expertises et les mandats limités.

Résultat : les gangs contrôlent 80-90 % de Port-au-Prince, des milliers de morts par an, plus d’un million de déplacés, un État fantôme. La Force de Suppression des Gangs, autorisée par le Conseil de sécurité, a mis plus d’un an à déployer environ 1 500 hommes avec un impact dérisoire. Les gangs ont même réussi à tendre une embuscade à des techniciens salvadoriens sous mandat ONU.

Bukele arrive. En une dizaine de jours, il déploie plus de 2 000 soldats salvadoriens davantage que toute la force ONU, hors du carcan bureaucratique et des chaînes de commandement multilatérales. Pas de six mois de négociations, pas de rapports de 200 pages, pas de « respect des droits des gangs ». Juste des soldats, des blindés, des hélicoptères, et une volonté claire.

Et soudain, les gangs se cachent. Les habitants sortent dans la rue, crient, célèbrent. Le mot d’ordre est simple : « Se débloque le pays ». Les chefs de gangs appellent l’ONU pour « dialoguer » et demander la médiation. La panique s’installe chez ceux qui terrorisaient le pays depuis des années.

Ce n’est pas un miracle. C’est la démonstration que le problème n’a jamais été « trop complexe pour être résolu ». Le problème, c’était le dogme : que seule l’approche multilatérale molle, procédurale, obsédée par les « droits humains » des criminels, pouvait être légitime. Que la souveraineté, la force décisive et les résultats concrets étaient suspects.

Bukele a déjà prouvé chez lui qu’on pouvait casser les gangs. Il vient de le montrer en Haïti en une semaine, pendant que l’ONU en parlait depuis trois décennies. Les Haïtiens dans la rue l’ont compris plus vite que les experts de New York et de Genève.

La question n’est plus « comment faire ? ».

Elle est : combien de temps encore allons-nous prétendre que les processus internationaux qui perpétuent le chaos sont la seule solution possible ?

A bon entendeur.