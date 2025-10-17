Le MARNDR et l’ambassade de Taïwan signe un accord pour améliorer la production rizicole

Presslakay

Pour améliorer la production rizicole en Haïti, plus spécifiquement dans l’Artibonite, le Sud et le Nord Est, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et l’ambassade de Taïwan ont paraphé ce jeudi un accord.

À l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation ce jeudi le ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Agr. Vernet Joseph, ainsi que l’ambassadeur taïwanais dans la nation francophone des Caraïbes, M. Hu Cheng-hao, se sont rencontrés pour paraphé un accord d’exécution de projet de production et d’amélioration rizicole.

Financé à hauteur de 1 668 000 dollars, le projet entre dans le cadre de la coopération Haïtiano Taïwanaise qui vise à améliorer la production rizicole plus spécifiquement dans l’Artibonite, le Sud et le Nord Est.

« Ce projet concerne d’abord la production de de semences de riz de qualité ; ensuite, l’accompagnement et le renforcement des groupes de producteurs ; mais aussi, l’augmentation des rendements ; et enfin, l’efficience et l’efficacité des infrastructures d’irrigation » a précisé le locataire du ministère de l’agriculture qui intervenait lors de la signature de l’accord.

Ce projet intervient dans un contexte où la production de riz est en baisse en raison des violences perpétrées par les gangs armés terroristes dans l’Artibonite. Une situation qui accentue davantage une situation humanitaire déjà alarmante où plus de la moitié de la population haïtienne vit dans l’insécurité alimentaire.