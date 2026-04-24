Le Jardin Botanique des Cayes réduit en cendres, un patrimoine écologique anéanti

Les Cayes, avril 2026.- La destruction du Jardin Botanique des Cayes dépasse largement le cadre local ou régional. Elle constitue une atteinte directe au patrimoine naturel national. Ce site regroupait des espèces endémiques et natives collectées à travers le territoire, souvent dans des conditions difficiles, et représentait un véritable laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs, étudiants et passionnés de botanique.

Un désastre écologique aux conséquences durables

En disparaissant, ce sont non seulement des plantes rares qui s’éteignent, mais également des années de recherche scientifique, de documentation et d’efforts de conservation qui s’effondrent. Dans un pays déjà confronté à une dégradation accélérée de ses écosystèmes, cette perte accentue la vulnérabilité environnementale et compromet les perspectives de restauration écologique.

Les circonstances de cette disparition font apparaître clairement les tensions persistantes entre préservation environnementale et pressions socio-économiques. La coupe des plantes pour la production de charbon de bois et l’incendie de la réserve traduisent une réalité préoccupante : l’exploitation non régulée des ressources naturelles continue de primer sur leur protection.

Déjà en 2025, des alertes avaient été lancées sur des tentatives d’expulsion liées à des projets de construction. La disparition du jardin apparaît aujourd’hui comme l’aboutissement tragique d’un manque de protection institutionnelle et d’une faible valorisation des espaces écologiques.

Une perte scientifique et éducative irréparable

Mis à part sa dimension écologique, le Jardin Botanique des Cayes constituait un outil pédagogique essentiel. Élèves, universitaires, chercheurs et membres de la diaspora y trouvaient un espace d’apprentissage, de sensibilisation et de transmission des savoirs.

Sa destruction prive Haïti d’un centre structurant pour l’éducation environnementale, pourtant cruciale dans un contexte de crises climatiques et de dégradation des sols. Elle met en lumière l’urgence d’investir dans des infrastructures dédiées à la connaissance et à la protection de la biodiversité.

Malgré l’ampleur du choc, la voix portée par ses initiateurs refuse de céder au fatalisme. Après recul et réflexion, l’ambition affichée est de relancer la mission du jardin sous une forme renouvelée, avec davantage de rigueur scientifique et une portée élargie.

L’une des pistes avancées consiste à promouvoir la création de jardins botaniques dans chaque département du pays, conformément aux dispositions constitutionnelles. Une telle approche permettrait de territorialiser la protection de la biodiversité et de renforcer l’éducation environnementale à l’échelle nationale.

Une alerte pour l’avenir écologique d’Haïti

La disparition du Jardin

Botanique des Cayes agit comme un signal d’alarme. Elle rappelle que la protection de l’environnement ne peut être reléguée au second plan, au risque de voir disparaître des ressources naturelles essentielles au développement durable du pays.

Ce drame interpelle les autorités, les institutions, la société civile et les partenaires internationaux sur la nécessité d’adopter des politiques plus fermes en matière de conservation, de sécurisation des espaces écologiques et de promotion d’une économie respectueuse de l’environnement.

Car en plus des plantes, c’est une part du futur écologique d’Haïti qui s’est consumée.

Wandy Charles

Vant Bef Info (VBI)