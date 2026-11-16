Des représentants de partis politiques, d’organisations de la société civile et de plusieurs secteurs du Grand Sud ont adopté, le 14 novembre 2026, une résolution à Petit-Goâve en faveur d’une nouvelle formule de transition politique en Haïti. Le document préconise notamment un exécutif bicéphale, composé d’un président provisoire et d’un Premier ministre, ainsi que la création d’une commission chargée de faciliter la mise en œuvre d’un consensus national.

Réunis à Petit-Goâve, le samedi 14 novembre 2026, des représentants de partis politiques, d’organisations de la société civile, du secteur privé, d’organisations religieuses et paysannes ainsi que d’autres structures des départements du Sud, de la Grand’Anse, des Nippes et du Sud-Est ont adopté une résolution proposant une nouvelle orientation pour la transition politique en Haïti.

Baptisé « Résolution du Grand Sud », ce document présente plusieurs propositions destinées à favoriser une sortie de crise politique à travers un accord national jugé inclusif, crédible et fondé sur le dialogue.



L’une des principales recommandations concerne l’architecture de la prochaine gouvernance de transition. Les organisations participantes se prononcent en faveur d’un exécutif bicéphale, constitué d’un président provisoire et d’un Premier ministre, ce dernier étant appelé à diriger le gouvernement.

La résolution prévoit également la mise en place d’un organisme indépendant chargé d’assurer le suivi et le contrôle de l’action publique.

Le document précise que les modalités de désignation des autorités, leurs responsabilités et leurs mécanismes de coordination devront être définis dans le cadre d’un accord politique national, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur.

Les signataires insistent sur le profil des personnalités appelées à diriger la transition. Le président provisoire devrait être issu de la société civile et reconnu pour son intégrité, son indépendance, son patriotisme, ses compétences et sa capacité à rassembler les différents secteurs de la société.

Les mêmes exigences devraient s’appliquer au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement.



La résolution exclut également toute personnalité ayant des liens passés ou présents avec les gangs, les groupes armés ou les réseaux criminels. Elle recommande par ailleurs que les futurs responsables ne soient frappés d’aucune sanction nationale ou internationale susceptible de compromettre l’exercice de leurs fonctions.

Pour faciliter l’application des propositions, les organisations réunies recommandent la création d’une Commission de mise en œuvre du consensus, composée de sept représentants des secteurs signataires du document de consensus d’Asiz.

Cette structure aurait notamment pour mission de proposer les mécanismes de désignation des nouvelles autorités, d’élaborer une feuille de route et un calendrier pour la mise en place de la nouvelle séquence de transition.

Elle serait également chargée de proposer un calendrier électoral crédible et de préparer un projet d’accord politique national intégrant des mécanismes de suivi et de reddition de comptes.

Les propositions de cette commission devraient ensuite être soumises aux parties concernées pour examen et adoption selon des modalités consensuelles.

Sur le volet sécuritaire, les organisations du Grand Sud expriment leur soutien aux efforts du président salvadorien Nayib Bukele et des militaires salvadoriens déployés en Haïti dans le cadre de la lutte contre les réseaux criminels.

Elles encouragent la poursuite de la coopération et de l’assistance internationales en matière de sécurité, avec pour objectifs le rétablissement de l’ordre public, la protection des vies et des biens ainsi que le rétablissement de l’autorité de l’État.

Cette coopération, souligne le document, doit se dérouler dans le respect de la souveraineté nationale, des droits humains et de la dignité du peuple haïtien.

Les auteurs de la résolution présentent leur démarche comme une contribution politique du Grand Sud au processus de recherche d’un consensus national.

Le document doit être transmis aux autres régions et aux différentes composantes de la nation afin de favoriser un rapprochement des propositions et de faciliter l’adoption d’un accord politique national inclusif.

Adoptée à Petit-Goâve le 14 novembre 2026, cette résolution entend ainsi inscrire les propositions du Grand Sud dans les discussions nationales sur l’avenir de la transition politique en Haïti.

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