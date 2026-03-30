le CEP agrée 282 partis politiques sur 320 pour les prochaines élections (liste) 

Pétion-ville, 26 mars 2026 (PRESSLAKAY) — Le Conseil électoral provisoire (CEP) a publié jeudi la liste des partis politiques habilités à participer aux prochaines compétitions électorales en Haïti, conformément à l’article 144 du Décret électoral du 1er décembre 2025.

Sur les 320 partis politiques inscrits, 282 ont obtenu l’agrément de l’institution électorale, soit un taux d’approbation de 88%. Les 38 partis non agréés disposent d’un délai jusqu’au jeudi 2 avril 2026 pour compléter leur dossier auprès du CEP.

La liste complète est accessible sur le site officiel de l’institution, cephaiti.ht, ainsi que sur ses pages officielles Facebook et X.

Dans sa note de presse, le CEP réaffirme « son engagement à conduire un processus électoral inclusif et impartial, en toute indépendance et transparence. »

Cette publication marque une étape clé dans le calendrier électoral haïtien, dont le déroulement est suivi de près par la communauté nationale et internationale, dans un contexte sécuritaire et politique encore fragile.