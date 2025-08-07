Laurent Saint-Cyr prend la coordination du CPT : un changement de façade dans un Conseil déjà en faillite

Ce n’est ni une nomination ni une surprise. Conformément au mécanisme de rotation établi entre les neuf membres du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), Laurent Saint-Cyr, représentant du secteur privé, assume désormais la fonction de coordonnateur en remplacement de l’économiste Fritz Alphonse Jean.

Mais ce passage de relais suscite bien peu d’enthousiasme. Car Laurent Saint-Cyr ne découvre pas les rouages du CPT : il y siège depuis le début. Il a participé à toutes les réunions, à toutes les décisions, qu’elles aient été productives ou non.

Il a cautionné les silences, les lenteurs et les manquements qui ont contribué à l’échec de ce Conseil à restaurer l’ordre, la sécurité et la gouvernance.Aujourd’hui, alors qu’il accède à la coordination, il affirme vouloir faire de l’insécurité une priorité, comme si celle-ci n’avait pas été au cœur des préoccupations depuis le début de la transition.

Mais qui peut encore croire qu’il pourrait, soudainement, obtenir des résultats, lui qui a été l’un des acteurs silencieux d’un système inefficace ? Ce que Laurent Saint-Cyr ne comprend pas ou feint de ne pas comprendre, c’est que les problèmes du pays ne se résument pas à des mots en conférence de presse.

Il ne maîtrise ni les réalités souterraines de l’insécurité, ni les dynamiques sociales qui échappent aux salons climatisés du secteur privé. Son arrivée à la coordination du CPT n’annonce rien d’autre qu’une continuité dans l’impasse.

Et si les précédents coordonnateurs n’ont pu livrer de résultats, c’est aussi parce que les blocages internes, les intérêts divergents et l’absence de volonté réelle minent le fonctionnement du CPT. Saint-Cyr en a été complice par sa présence, sinon par son silence. Il ne peut aujourd’hui se poser en homme de rupture.

Ce que vit le pays appelle une transformation profonde de l’approche politique, pas un simple jeu de chaises tournantes entre les mêmes figures. Le CPT est discrédité. Le peuple n’y croit plus. Le temps est venu de penser à une autre formule.