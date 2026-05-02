La mangue devient inaccessible à Petion-Ville

CP: Christina Juliana Vilmé

Pétion-Ville, 1e mai 2026-

À Pétion-Ville, notamment au marché de Carrefour Lector, la hausse des prix est frappante. Une douzaine de mangues (francique, fil, blanc, pensique, jupon Mona) se vend jusqu’à 750 gourdes chez les grossistes. Pour les détaillants, il faut environ 500 gourdes pour se procurer seulement 5 à 6 mangues, selon leur taille. Une réalité qui reflète la rareté du produit sur le marché.

CP: Christina Juliana Vilmé

Les commerçants décrivent une situation alarmante. Acheminer des mangues vers la capitale est devenu un véritable défi. « Li pa fasil ditou pou mango yo travèse rantre Pòtoprens ane sa », confient-ils. Les routes sont jugées dangereuses. Traverser certaines zones nécessite des stratégies. Les pertes sont fréquentes et les coûts augmentent considérablement.

Cette situation a un impact direct sur les consommateurs. La mangue, pourtant abondante en période de récolte, devient inaccessible pour de nombreuses familles. Les enfants, qui en sont les principaux amateurs, sont particulièrement touchés par cette flambée des prix.

La crise ne concerne pas uniquement la mangue. D’autres fruits disparaissent progressivement des marchés de Port-au-Prince. La figue-banane, la chadèque et le corossol deviennent eux aussi rares et coûteux, aggravant la pression sur les ménages.

En ce Fête du Travail, également dédiée à l’agriculture, le constat est préoccupant. Le secteur agricole haïtien souffre d’un manque d’investissement public. La production locale est peu valorisée.

L’absence de sécurité sur les routes complique davantage la situation. Sans libre circulation, l’approvisionnement des marchés urbains reste limité.

Sans mesures concrètes, la tendance pourrait s’aggraver. L’accès aux fruits locaux risque de devenir encore plus difficile, posant un sérieux défi pour la sécurité alimentaire et l’économie nationale.

Christina Juliana Vilmé

Vant Bèf Info (VBI)