La France va-t-elle arreté de financer la reconstruction de l’Hôpital Général d’Haïti ?

Port-au-Prince, Haïti — La reconstruction de l’Hôpital Général d’Haïti, l’un des établissements hospitaliers les plus importants de la capitale, pourrait bénéficier d’un soutien financier de la France. C’est du moins ce qu’avance une publication relayée sur les réseaux sociaux et présentée dans une image de Fernando Live News.

L’Hôpital Général, situé à Port-au-Prince, a été durement affecté par la dégradation de la situation sécuritaire et par les violences qui ont touché plusieurs infrastructures essentielles du pays. Sa reconstruction représente donc un enjeu majeur pour le système de santé haïtien.Selon l’information relayée, la France serait disposée à contribuer financièrement aux travaux de reconstruction. Une telle intervention pourrait permettre de réhabiliter les infrastructures, de moderniser les services médicaux et d’améliorer les conditions de prise en charge des patients.La reconstruction d’un établissement de cette importance pourrait également constituer un signal fort en faveur du renforcement du système sanitaire haïtien, confronté depuis plusieurs années à de nombreuses difficultés : manque de ressources, infrastructures endommagées, accès limité aux soins et situation sécuritaire préoccupante.Toutefois, les détails concernant le montant exact du financement, le calendrier des travaux et les modalités de l’éventuel soutien français restent à préciser. Il est donc important d’attendre une confirmation officielle des autorités haïtiennes et françaises avant de considérer cette annonce comme définitivement acquise.

Si le financement français se confirme, la question sera désormais de savoir comment ce projet sera mis en œuvre et à quelle échéance les Haïtiens pourront retrouver un Hôpital Général pleinement fonctionnel.