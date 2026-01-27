La Caricom contre l’idée d’évincer Alix Didier Fils-Aimé et rappelle la fin du mandat du CPT le 7 février

Gazette Haiti

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) a exprimé sa vive préoccupation face aux turbulences internes qui secouent actuellement l’exécutif haïtien. Dans un communiqué publié le 27 janvier, l’organisation régionale estime que les efforts « peu concluants » de certains membres du Conseil présidentiel de transition (CPT) visant à évincer le Premier ministre ont contribué à compliquer davantage un processus de transition déjà fragile.

La CARICOM rappelle que, conformément au décret fondateur du CPT et à l’Accord politique du 3 avril 2024, le mandat du Conseil présidentiel de transition arrivera à son terme le 7 février 2026. À l’approche de cette échéance, l’organisation estime que la stabilité, la lucidité dans la prise de décision et la priorité accordée au bien-être de la population auraient dû guider l’action des membres de l’exécutif haïtien.

Or, souligne la CARICOM, l’impasse actuelle au sein du CPT, née des tentatives avortées de révocation du Premier ministre, a pour effet de rendre encore plus complexe la gestion de la transition politique. Cette situation intervient alors même que la population haïtienne, selon la Caricom, continue de faire face à une violence extrême et à des conditions de vie marquées par de profondes privations.

Face à ce blocage, la CARICOM insiste sur la nécessité, pour l’ensemble des acteurs politiques haïtiens, de dépasser leurs divergences afin de parvenir à un consensus. Le Groupe des personnalités éminentes de la CARICOM se dit d’ailleurs disposé à accompagner les parties prenantes dans la recherche d’un accord, au regard de la multiplicité des propositions actuellement sur la table.

L’organisation met également en garde contre la fragmentation politique persistante, qu’elle considère comme un facteur ne profitant qu’aux groupes armés. Elle appelle à un sursaut collectif en faveur du rétablissement d’une stabilité politique durable, condition indispensable au retour de la sécurité, à l’organisation d’élections crédibles et à la relance de l’économie sur des bases de croissance et de développement durable.

Par: Daniel Jean