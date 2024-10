Incohérence ou Succès pour le Parti EDE : ENGLISH and FRENCH

Oct 03, 2024

Texte de Smith Augustin

Incohérence ou Succès pour le Parti EDE :

Alors que la situation semblait maîtrisée peu après l’assassinat de Jovenel Moïse, rien ne semble aujourd’hui sous contrôle au sein des Engagés pour le Développement (EDE), parti qui aspire pourtant à se présenter aux prochaines élections.

À trois reprises, les jeunes membres du parti ont pris la défense de l’ex-Premier ministre Claude Joseph, une figure clé dans l’enquête sur l’assassinat de l’ancien président. Cela survient dans un contexte marqué par le scandale des passeports à Washington, le rapport accablant de l’ULCC mettant en cause l’ex-directeur Jemley Jean Baptiste et la directrice adjointe de l’ONA Stéphanie Mondestin, tous deux membres d’EDE. Sur X (anciennement Twitter), le leader du parti et ses alliés avaient vigoureusement nié toute implication.

Aujourd’hui, ils ont pris leurs distances avec Smith Augustin, ancien ambassadeur et proche de Claude Joseph, qui est déjà confronté au fait que l’ex-Premier ministre ne pourra pas se présenter aux élections faute de décharge.

Ils se réjouissent de cette “défaite” du CP, alors qu’une source interne au parti rapporte que l’ancien ministre des Affaires étrangères a lui-même perdu le soutien de plusieurs ambassadeurs haïtiens, autrefois membres du Conseil stratégique du parti, qui considèrent que cette division ne mènera qu’à l’échec et à la trahison.

Trahison envers l’ancien président, puis, trois ans plus tard, envers ses anciens collaborateurs diplomates.

Peut-on donner du crédit à un parti où règne tant de divisions ?

Pourquoi célébrer la défaite d’un fondateur du parti, cité dans un rapport de l’ULCC, alors que Claude Joseph, figure emblématique du parti, est lui-même sous enquête pour l’assassinat de Jovenel Moïse ?

Les jeunes membres du parti semblent suivre les traces d’un homme qualifié de traître et opportuniste, alors que plusieurs femmes, anciennement alliées à lui dans l’administration publique, sont devenues ses adversaires. Des proches de Judith(ancienne ministre du MHAVE), Dominique Dupuy (chancelière) et d’autres décrivent un homme machiavélique et machiste. Malgré cela, il continue d’attirer de jeunes talents de l’Université d’État d’Haïti, les menant vers les mêmes erreurs répétitives de 2004, dans une quête de pouvoir.

Sont-ils prêts à reconstruire Haïti à la hauteur de sa glorieuse histoire, ou cherchent-ils simplement à se nourrir au détriment de toute vision scientifique et humaine ?

À noter que plusieurs jeunes du parti ont déjà soumis des projets lucratifs dans différents domaines au Ministère de la Défense, qu’ils considèrent comme un maigre gain obtenu sous le Premier ministre Gary Conille, qui, selon eux, les a dupés.

Pendant que certains suspectent une réconciliation entre EDE et l’ULCC, le parti RED, qui reste solidaire avec le conseiller Smith Augustin, estime que Hantz Ludwig Joseph, directeur général de l’ULCC, a servi une cause politique en publiant ce rapport, visant à renforcer la position du gouvernement.

Smith Augustin



ENGLISH VERSION





Inconsistency or Success for the EDE Party:

Oct 03, 2024

Texte de Smith Augustin

OCTOBER 3, 2024

While the situation seemed under control shortly after the assassination of Jovenel Moïse, nothing seems under control today within the Engagés pour le Développement (EDE), a party which nevertheless aspires to run in the next elections.

On three occasions, young members of the party defended former Prime Minister Claude Joseph, a key figure in the investigation into the assassination of the former president. This comes in a context marked by the passport scandal in Washington, the damning ULCC report implicating former director Jemley Jean Baptiste and ONA deputy director Stéphanie Mondestin, both members of EDE. On X (formerly Twitter), the party leader and his allies vigorously denied any involvement.

Today, they have distanced themselves from Smith Augustin, former ambassador and close friend of Claude Joseph, who is already faced with the fact that the ex-Prime Minister will not be able to run in the elections due to lack of discharge.

They rejoice at this “defeat” of the CP, while an internal party source reports that the former Minister of Foreign Affairs has himself lost the support of several Haitian ambassadors, formerly members of the party’s Strategic Council, who consider that this division will only lead to failure and betrayal.

Betrayal towards the former president, then, three years later, towards his former diplomatic colleagues.

Can we give credit to a party where there are so many divisions?

Why celebrate the defeat of a founder of the party, cited in a ULCC report, when Claude Joseph, emblematic figure of the party, is himself under investigation for the assassination of Jovenel Moïse?

The young members of the party seem to be following in the footsteps of a man described as a traitor and opportunist, while several women, formerly allied with him in public administration, have become his adversaries. Relatives of Judith (former minister of MHAVE), Dominique Dupuy (chancellor) and others describe a Machiavellian and macho man. Despite this, it continues to attract young talents from the State University of Haiti, leading them towards the same repetitive mistakes of 2004, in a quest for power.

Are they ready to rebuild Haiti to the height of its glorious history, or are they simply seeking to feed themselves to the detriment of any scientific and human vision?

Note that several young people in the party have already submitted lucrative projects in different areas to the Ministry of Defense, which they consider to be a meager gain obtained under Prime Minister Gary Conille, who, according to them, duped them.

While some suspect a reconciliation between EDE and the ULCC, the RED party, which remains in solidarity with Councilor Smith Augustin, believes that Hantz Ludwig Joseph, general director of the ULCC, served a political cause by publishing this report, aimed to strengthen the position of the government.

Smith Augustin