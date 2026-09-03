Incendie dévastateur à Port-au-Prince : plus de 30 maisons réduites en cendres, que s’est-il réellement passé ?

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Un incendie d’une rare violence a frappé Cité Choun, un quartier dense situé sur l’avenue Poupelard, près de la ruelle Caravelle 1, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le sinistre, qui s’est déclaré mardi matin, a englouti plus de 30 maisons en quelques minutes, laissant des dizaines de familles sans abri.

Bilan des dégâts et premières informations sur le sinistre

Selon les premiers éléments recueillis, un court-circuit serait à l’origine de cette catastrophe. Les flammes, alimentées par la promiscuité des habitations, se sont propagées à une vitesse fulgurante, compliquant l’intervention des secours et l’évacuation des résidents.

Conséquences humanitaires et appel à l’assistance d’urgence

Si aucune victime n’a été signalée pour l’instant, l’ampleur des dégâts matériels est considérable. Plusieurs familles sinistrées se retrouvent aujourd’hui sans toit, dans l’attente d’une aide d’urgence et d’un accompagnement pour la reconstruction. Les autorités locales et les organisations humanitaires sont appelées à mobiliser rapidement une assistance pour les déplacés de Cité Choun.