Haiti’s presidential council president heads to Italy, France _ Added COMMENTARY By Haitian-Truth

Leslie Voltaire, the current president of Haiti’s Transitional Presidential Council, boarded a plane for Italy on Friday, where he told VOA he would be meeting with Pope Francis at the Vatican. Voltaire said he would then travel to Paris for meetings with French President Emmanuel Macron.

Prezidan Konsèy Prezidansyèl Transisyon an (KPT), Leslie Voltaire, kòmanse, jedi 23 Janvye 2024 la, yon toune diplomatik an Ewòp

Lesly Voltaire te pase nan Vil Kap Ayisyen pou ale Miami, avan li vole pou Itali pou la l rankontre Pap François.

“Mwen prale Vatikan, an Itali, pou yon rankont ak Pap François samdi 25 janvye, epi mèkredi 29 janvye nou gen yon lòt rankont ak prezidan franse a Emmanuel Macron,” se sa Prezidan Voltaire te deklare nan ayewopò entènasyonal Kap Ayisyen an, nan yon deklarasyon tou kout pou VOA Kreyol.

Nap raple Voltaire reprezante pati politik Lavalas la nan KPT a. Lavalas se pati ansyen prezidan Ayisyen Jean Bertrand Aristide, ki se yon ansyen prèt Katolik.

