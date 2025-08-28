Haïti : Un hélicoptère de guerre acheté par le gouvernement pour combattre l’insécurité en Haiti

Suite au massacre perpétré par ces criminels, la Police Nationale d’Haïti (PNH) a déjà déployé des blindés par voie terrestre, arrivés dans la région depuis jeudi après-midi. Ces actions visent à reprendre le contrôle de la zone et à rétablir l’ordre. Plusieurs observateurs estiment que la PNH, avec l’appui des autorités, devrait saisir cette occasion pour rouvrir la Route Nationale #1, une voie stratégique.

Le gouvernement haïtien a fermement condamné les violences subies par la population de Pont-Sondé. Le Premier ministre, a qualifié cette attaque de « brutalité inqualifiable » et assuré que les forces de sécurité ont repris la maîtrise de la situation. Il a également souligné la présence dans l’Artibonite de forces spécialisées, appuyées par la mission multinationale de sécurité.

Par ailleurs, le gouvernement de facto a exprimé son soutien aux victimes, en promettant des ressources logistiques supplémentaires pour une prise en charge rapide des blessés. Ces efforts visent à rétablir la sécurité et la stabilité dans la région tout en apportant un soutien immédiat aux habitants touchés par cette tragédie.

HC Network