Haïti – Sécurité : Les États-Unis offrent deux hélicoptères Bell UH-1N au contingent salvadorien de la FRG

L’Ambassade des États-Unis au Salvador a confirmé le transfert de deux hélicoptères militaires Bell UH-1N au contingent salvadorien déployé en Haïti dans le cadre de la Force de répressions des gangs (FRG). Cette initiative vise à renforcer les capacités d’intervention de la mission, notamment en matière de sécurité et d’évacuation médicale.

Selon l’annonce officielle, les appareils seront utilisés pour les opérations d’urgence, le transport tactique et le soutien logistique dans les zones les plus touchées par la violence armée. Pour assurer leur exploitation efficace, les États-Unis ont également formé dix pilotes salvadoriens ainsi que quatre techniciens responsables de la maintenance durant toute la mission.

L’accord de transfert a été signé par la Chargée d’Affaires américaine, Naomi Fellows, et le ministre salvadorien de la Défense, Francis Merino Monroy. Ce soutien logistique s’inscrit dans une coopération sécuritaire élargie, au moment où le Salvador continue de jouer un rôle actif en Haïti pour appuyer les efforts visant à contenir les groupes armés et stabiliser le pays.

Source : Haïti Libre

Frantz Jean-Louis