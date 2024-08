Haïti/Scandale de corruption: le BMPAD salue l’enquête de l’ULCC après l’audition de Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur

Le Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) salue l’enquête de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) et dit attendre la vérité et la justice dans le cadre du dossier de PREMBLE-RISH Haïti.

Le Directeur général du BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, a répondu, le vendredi 16 août 2024, aux questions des enquêteurs de l’ULCC autour du contentieux opposant l’État haïtien à la compagnie PREMBLE-RISH Haïti. Accompagné de ses avocats, M. Saint-Fleur a fourni les explications sollicitées dans le cadre de cette affaire, selon un communiqué du BMPAD.

«Le Directeur général a, de plus, expliqué aux enquêteurs de l’ULCC, avoir tout fait, dans les limites de ses prérogatives. pour préserver les intérêts supérieurs de l’État haïtien dans cette affaire. C’est pourquoi, il n’a autorisé aucun paiement non conforme aux prix indiqués dans le procès-verbal d’ouverture des plis du 30 avril 2020, signé par tous les membres de la commission d’ouverture des plis ainsi que par tous les soumissionnaires du marché de commande de produits pétroliers dont le représentant officiel de PREBLE-RISH HAÏTI ayant remporté le marché public et publié sur le site officiel du BMPAD», peut-lire dans le communiqué de l’ULCC.

Cette enquête a été sollicitée par le Premier ministre haïtien Garry CONILLE et annoncée via un tweet publié sur son compte X le 25 juillet à 5h35 p.m. pour faire la lumière sur des paiements effectués pour PREBLE-RISH HAÏTI sans autorisation du BMPAD et en dehors du contrat conclu. Elle a déjà donné lieu à une requête de documents à soumettre dans un délai de 48 heures reçue par le BMPAD le vendredi 26 juillet 2024 à 2h53, suivie de la perquisition des locaux de l’institution le lendemain samedi 27 juillet 2024 que l’ULCC a pris le soin de pontrant ses agents en pleine opération.

«Vu les enjeux et l’importance de ce dossier pour le pays, il est permis d’espérer que le travail des enquêteurs soit réalisé avec le plus de professionnalisme, de rigueur et d’impartialité possible, dans les limites de la légalité et de la bienséance. afin que le peuple haïtien puisse sortir vainqueur de toutes manœuvres voulant le mettre à genoux et visant à ternir l’image d’un serviteur de la République ayant consacré près de 40 ans de sa vie à servir valablement l’Administration publique haïtienne.» poursuit le communiqué.

En ce sens, le Bureau appelle à la bonne foi comme à la probité de tout un chacun pour créer un environnement propice à son aboutissement en toute impartialité.

«Le BMPAD attend comme toute la société haïtienne